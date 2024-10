Studioszene Rahmenprogramm

Exklusive Events in den HOME Studios zur Studioszene

Die legendären HOME Studios in Hamburg öffnen während der Studioszene ihre Pforten. Neben exklusiven Master Classes und Workshops in kleiner Runde finden auch Hörsessions und Demos mit Referenz-Equipment von SSL, Harrison und Genelec statt.

Die HOME Studios wurden Anfang der 90er Jahre von dem renommierten Produzenten Franz Plasa gegründet. Neben deutschen Stars wie Udo Lindenberg, Nena, Echt und Selig haben dort auch Künstler wie 50 Cent, Mariah Carey und Depeche Mode ihre Songs aufgenommen. Seit kurzem wird das Studio von Maximilian Hardinghaus (Mastering), Philipp Schwär (Produzent), Tilmann Ilse (Recording, Mixing & Dolby Atmos), Bassel Hallak (Produzent, Songwriter), sowie George Brenner (Produzent, Mixing) genutzt, um Musik für renommierte Künstler und Unternehmen der Musik-, Film- und Werbeindustrie zu produzieren.

Audio Pro Heilbronn hat in Kooperation mit Harrison, Genelec, Solid State Logic und der Studioszene ein kleines aber feines Programm aus Workshops, Master Classes und Equipment-Sessions auf die Beine gestellt. Ein Highlight ist die Studiotour mit Produzent und Gründer Franz Plasa und Warren Huart (Aerosmith u.a.) inklusive anschließender Masterclass an einem Harrison Analogmischpult.

Anmeldung zu den Workshops

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an home-anmeldung@audipro.de. Bitte nennt in der E-Mail den Workshop bzw. die Session, für die ihr euch anmelden wollt und gebt euren vollständigen Namen an! Bitte beachtet, dass die Teilnehmeranzahl pro Session begrenzt ist. Ihr müsst also schnell sein!

Hinweis: In diesem Fall ist nicht das Team der Studioszene für die Veranstaltungen verantwortlich sondern das Team von Audio Pro in Kooperation mit den HOME Studios.

Das Programm

Dienstag, 22.10.2024

10:30 – 11:15 Uhr: Equipment Session mit Referenzmonitor-Setups von Genelec

11:30 – 13:00 Uhr: Bassel Hallak – Musikproduktion im hybriden Tonstudio (max. 10 Teilnehmer)

13:00 – 14:00 Uhr: SSL Duality & SSL Origin für hybride Musikproduktion (max. 20 Teilnehmer)

14:30 – 16:00 Uhr: Organischen Pop/HipHop mischen – George Brenner (max. 5 Teilnehmer)

16:00 – 17:00 Uhr: Lautsprechereinmesssung und Raumakustikanalyse – Marcel Schechter

17:30 – 19:00 Uhr: Die Score-Story der erfolgreichen Doku „ECHT – unsere Jungend” – Philipp Schwär (max. 20 Teilnehmer) Hinweis: Dieses Angebot gilt nur für Inhaber eines INSIGHTS Tickets der Studioszene/LEaT con. Die Anmeldung erfolgt über den Ticket-Shop. Jetzt Ticket sichern!



Mittwoch, 23.10.2024

10:30 – 12:00 Uhr – Remastering für Vinyl – Maximilian Hardinghaus

12:00 – 13:30 Uhr – Genelec Hörsession

13:30 – 15:00 Uhr – Analoges Mixing an einer SSLS 4000E Konsole – Tilmann Ilse (max. 10 Teilnehmer)

15:00 – 15:45 Uhr – Harrison 32c – Analog Technology in Modern Music Production

16:30 – 18:00 Uhr – Studiotour – Franz Plasa (ausgebucht)

18:00 – 19:30 Uhr – Mixing with an Harrison 32 Classic Console – Warren Huart (ausgebucht)

Donnerstag, 24.10.2024

10:30 – 11:30 Uhr – Genelec Hörsession

11:30 – 13:00 Uhr – Analoges Mixing an einer SSLS 4000E Konsole – Moritz Enders (max. 10 Teilnehmer) Hinweis: Dieses Angebot gilt nur für Inhaber eines INSIGHTS Tickets der Studioszene/LEaT con. Die Anmeldung erfolgt über den Ticket-Shop. Jetzt Ticket sichern!



Workshop: Analoges Mixing an einer SSL 4000E Konsole

mit Moritz Enders und Tilmann Ilse

Hinweis: Dieses Angebot gilt nur für Inhaber eines INSIGHTS Tickets der Studioszene/LEaT con. Die Anmeldung erfolgt über den Ticket-Shop. Jetzt Ticket sichern!

Ort: Home Studios Hamburg

In ihren exklusiven Workshops zeigen Moritz Enders und Tilmann Ilse, wie sie moderne Popsongs analog mischen und geben dabei tiefgehende Einblicke in ihre Arbeitsweisen. Der Workshop findet direkt an einer SSL 4000E Konsole in den Home Studios Hamburg statt, unterstützt von hochwertigem analogem Outboard-Equipment.

Moritz und Tilmann werden die originale Session eines Songs vorstellen und dabei Spur für Spur dokumentieren, wie sie die verschiedenen Elemente des Tracks mit analoger Technik bearbeitet haben. Sie erläutern die genaue Verwendung von analogen Kompressoren, Equalizern und Effekten und demonstrierten die Vorteile ihres analogen Workflows.

Ein besonderes Highlight dieser Workshops ist der direkte Praxisbezug: Du wirst live miterleben, wie Moritz und Tilmann den Mix vollständig an der SSL 4000E Konsole aufbauen, ohne den Einsatz von Plugins oder digitaler Nachbearbeitung. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung und dem Workflow im analogen Mixing.

Workshop: Musikproduktion im Hybriden Tonstudio mit Bassel Hallak – (Anmeldung über Audio Pro)

Dienstag, 11:30 Uhr bis ca. 13:00 Uhr

Ort: Home Studios Hamburg

www.hallak.de

Erlebe einen spannenden Workshop zur modernen Musikproduktion im hybriden Tonstudio mit dem erfahrenen Produzenten und Toningenieur Bassel Hallak. In diesem Workshop lernst du, wie analoge Hardware in Kombination mit der SSL Duality Konsole und Pro Tools HDX nahtlos in den Produktionsprozess eingebunden wird.

Inhalte des Workshops:

Einbindung von Analog Hardware und Nutzung der SSL Duality Konsole in einer modernen Pro Tools HDX-Umgebung.

Musik- & Vocal-Arrangement: Tipps und Tricks für das perfekte Arrangement.

Routing: Effektives Signal-Routing für optimale Klangqualität und Workflow.

Dieser Workshop richtet sich an Musikproduzenten, Tontechniker und alle, die ihr Wissen über hybride Studioumgebungen erweitern möchten. Sei dabei und erlebe praxisnah, wie professionelle Produktionen entstehen!

Workshop: Remastering für Vinyl mit Maximilian Hardinghaus – Milan Mastering (Anmeldung über Audio Pro)

Mittwoch, 10:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr

Ort: Home Studios Hamburg

www.milianmastering.de

Tauche ein in die Welt des Vinyl-Remasterings mit Maximilian Hardinghaus von Milan Mastering. In diesem Workshop lernst du, worauf es beim Remastering für Vinyl ankommt und wie du deine digitalen Aufnahmen optimal für die Vinylproduktion vorbereitest.

Inhalte des Workshops:

Stereobild, Korrelation und Phasen : Wie du sicherstellst, dass dein Mix auf Vinyl ausgewogen und räumlich klingt.

: Wie du sicherstellst, dass dein Mix auf Vinyl ausgewogen und räumlich klingt. Frequenzgang und die richtige Balance für die Vinylwiedergabe.

und die richtige Balance für die Vinylwiedergabe. Kompression : Feinabstimmung für dynamische und klangvolle Vinylproduktionen.

: Feinabstimmung für dynamische und klangvolle Vinylproduktionen. Seitenerstellung : Wie du die Seiten optimal strukturierst.

: Wie du die Seiten optimal strukturierst. Erstellung von PQ Sheets und ihre Bedeutung im Produktionsprozess.

und ihre Bedeutung im Produktionsprozess. Zusammenarbeit mit Cutter und Presswerk: Wie du die Kommunikation für perfekte Ergebnisse optimierst.

Dieser Workshop richtet sich an Mastering-Ingenieure, Produzenten und alle, die den speziellen Anforderungen des Vinyl-Remasterings gerecht werden wollen.

Workshop: Organischer Pop/HipHop Mix (Deconstruction) (Anmeldung über Audio Pro)

mit George Brenner – Palm Boat Music

Dienstag, 25.09.24, 14:30 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Ort: Home Studios Hamburg

www.palmboatmusic.com

In diesem exklusiven Workshop für bis zu 5 Teilnehmer wird George Brenner von Palm Boat Musiceinen Songmix Schritt für Schritt dekonstruieren und seine wichtigsten Mixing-Techniken und -Tricks im Bereich organischer Pop- und HipHop-Produktionen vorstellen.

Themen des Workshops:

Bus-Staffelung & Gain Staging : Effiziente Organisation und präzises Pegelmanagement.

: Effiziente Organisation und präzises Pegelmanagement. Low End Management : Klarheit und Druck im Bassbereich für eine kraftvolle Tiefe.

: Klarheit und Druck im Bassbereich für eine kraftvolle Tiefe. Tiefenstaffelung : Schaffung von Räumlichkeit und Tiefe im Mix.

: Schaffung von Räumlichkeit und Tiefe im Mix. Drums mit Power : Punchy und dominante Drums, die den Mix antreiben.

: Punchy und dominante Drums, die den Mix antreiben. High End Vocal Mixing : Durchsetzungsfähige, schimmernde Vocals, die den Mix tragen.

: Durchsetzungsfähige, schimmernde Vocals, die den Mix tragen. Geheimwaffen: Saturation & Parallel-Kompression: Techniken für mehr Wärme und Punch.

Lerne praxisnah, wie du mit den richtigen Tools und Techniken professionelle Mixe im organischen Pop/HipHop-Bereich umsetzen kannst!