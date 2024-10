Podcast #215

Analoge Hardware: Bauteile, die den Sound prägen

In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt der analogen Hardware ein und beleuchten, welche Bauteile den Klang entscheidend prägen. Unser Gast, Martin Zobel von analogvibes, spricht über die Bedeutung von Röhren, Transistoren und anderen Komponenten, die analoge Geräte wie den legendären UA 176 Vari-Mu-Kompressors einzigartig machen. Wir erfahren, welche Bauteile den Charakter und die Dynamik dieser legendären Hardware beeinflussen und wie sich das auf die Audioproduktion auswirkt. Freut euch auf spannende Einblicke in die DIY-Welt und die klanglichen Geheimnisse hinter Vintage-Geräten! Viel Spaß beim Hören!

DIY Area – Mic Gain Booster, Re-Amping Box und Mikrofonkabel selbst bauen

Unter dem Motto #norocketscience lädt die DIY-Area auf der Studioszene die Teilnehmer ein, ihre eigene Hardware und Mikrofonkabel zu löten. Die Experten von analogvibes zeigen, dass der Bau von Studioequipment wie einer Re-Amping Box oder einem Mic Gain Booster ganz einfach ist. Daneben gibt es auch Möglichkeit, ein Mikrofonkabel aus Komponenten von Cordial und Neutrik kostenlos zu löten.

Analoge Hardware-Klassiker selber Bauen – analogvibes – Sound&Recording-Podcast

Martin Zobel hat Mediendesign studiert, war allerdings als Sänger und Gitarrist viel in der Reggae-Szene und vor allem mit seiner Band Soulrise unterwegs. Im Urlaub in Los Angeles lernte der Studiobetreiber den legendären Reggae-Produzenten und Bassisten George Fully Fullwood kennen, der als absoluter Held der Reggae-Szene gilt. Fully, wie er einfach genannt wird, war fester Bestandteil der Band von Peter Tosh, und auch die Bassline für den einen oder anderen Hit von Bob Marley stammt aus seiner Feder. Durch einen Plattenvertrag ergab sich für Martin und seine Band die Möglichkeit, in Fullys Studio in L.A. aufzunehmen. Im kleinen engen Studio, das voll mit analogem Equipment steht, hatte Martin durch den organischen Sound der Hardware, das Studio und den Vibe durch die Live-Aufnahme sein Aha-Erlebnis, was ihn total inspiriert hat. Genau so wollte Martin Musik machen: Weg vom Computer, und hin zur analogen Hardware! Im Interview erzählt er, wie es dann dazu kam, unter der Marke analogvibes DIY-Kits von analogen Klassikern anzubieten!