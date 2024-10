Podcast #214

Songwriting vs. Mixing: Wo liegt die Grenze?

In dieser Episode sprechen wir mit Bassel Hallak, einem erfahrenen Songwriter und Producer, über die entscheidende Frage: Wo hört das Producing auf und wo beginnt das Mixing? Bassel gibt Einblicke in seine Arbeit, bei der er Soundanpassungen schon im Songwriting-Prozess vornimmt und erklärt, wie man Sessions so vorbereitet, dass man sich voll auf die kreative Arbeit konzentrieren kann. Wir beleuchten auch die Herausforderung, die richtige Balance zwischen Kreativität und technischer Umsetzung zu finden. Erfahrt, warum Bassel auf kreative Freiheit setzt und wann es sinnvoll ist, Aufgaben wie das Mixing anderen zu überlassen.

