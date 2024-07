Was kann eine Selbstverpflichtung bewirken?

Principles for Music Creation with AI

Der Instrumentenhersteller Roland und der Musikverlag Universal Music Group haben zusammen einen Leitfaden für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) im Bereich der Musikproduktion aufgestellt. Unternehmen und Organisationen, die sich den “Principles for Music Creation with AI” verpflichten, sollen für den “Schutz der lebenswichtigen Beiträge der menschlichen Kreativität und zur verantwortungsvollen Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz für die Musikproduktion” sorgen.

Der Leitfaden umfasst sieben Punkte, deren Inhalt eher ethische Grundaussagen zu dem viel diskutierten Thema KI darstellt. Etwas konkreter bzw. praxisnäher wird man bei Punkt 4, bei dem der Schutz des Urheberrechts betont wird. Die Nutzung von KI-Tools zur automatischen Erzeugung von Musik, die sich dabei an vorhandenen Stücken orientieren, wird ein zentrales Thema in den kommenden Jahren sein.

Seht euch dazu auch unseren Beitrag zum “Adobe Research Project Music GenAI Control” an.

Die sieben “Principles for Music Creation with AI”

1. We believe music is central to humanity. Enjoying and creating music is integral to our health, well-being, and happiness. Music provides a human connection to each other and the world around us and is deeply personal.

2. We believe humanity and music are inseparable, and music with true meaning cannot exist without the direct creative contributions of people.

3. From acoustic to electronic instruments, we believe that technology has long supported human artistic expression, and applied sustainably, AI will amplify human creativity.

4. We believe that human-created works must be respected and protected, and they uniquely merit copyright protections. The use of copyrighted works – and use of the music artists’ name/image/likeness/voice by others – must be authorized in advance of the use and music artists should be given recognition for their contribution.

5. We believe transparency is essential to responsible and trustworthy use of AI. In order to establish and maintain trust across all stakeholders, from fans to artists, AI-powered creative platforms and policies must prioritize record keeping and disclosure while shining a light on those who create.

6. We believe the perspectives of music artists, songwriters, and other creators must be sought after and respected as AI-powered creative experiences are imagined, strategized, planned, and implemented.

7. We are proud to help bring music to life. Together, through the musical instruments we produce, the artists and songwriters we represent, and the music education programs we support, we inspire and enable creativity.

Bislang stehen nur die beiden Initiatoren Roland und UMG hinter dieser freiwilligen Absichtserklärung. In Zukunft sollen weitere Unterstützer dafür gewonnen werden. Doch wird es ausreichen, wenn ein paar Hersteller und Publisher diese Punkte in ihre Firmenpolitik einbeziehen? Wie geht man mit Firmen um, die das ignorieren? Müsste es nicht für alle gelten und wäre dies wiederum als Rechtsrahmen tragbar? Einfacher wird die Situation sicherlich nicht werden, aber immerhin scheint das Bewusstsein für die innewohnende Problematik zu wachsen. Denkt ihr, dass die “Principles for Music Creation with AI” etwas Entscheidendes bewirken können?

Als Ergänzung zu diesem Thema könnt ihr euch auch noch unseren Beitrag zur “GEMA/SACEM-Studie zu KI in der Musikbranche” anschauen.

