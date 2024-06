Was mit Raspberry Pi & Co möglich ist

Mini-Computer in der DIY-Szene

Die Zeiten, in denen ein DIY-Synthesizer mehr oder weniger nur ein zusammengelötetes Unikum von hinlänglich bekannten Analog-Schaltungen war, sind längst vorbei. Mittlerweile wird in der Szene reger Gebrauch von Mini-Computern gemacht. Deren Leistungsfähigkeit ist inzwischen so groß, dass sich damit sogar polyphone Synthesizer mit einem professionellen Funktionsumfang realisieren lassen. Die Mikrocontroller bzw. Prozessoren Teensy, Daisy, Raspberry Pi und Arduino (nähere Informationen findet ihr unter den jeweiligen Links) sind dabei die am häufigsten verwendeten Modelle, für die es auch vorbereitete Kits und Entwickler-Boards gibt.

Der zweite Schlüssel für ein eigenes Projekt ist die Plattform GitHub. Auf dieser Webseite finden sich Informationen, Daten, BOM-Listen, CAD-Dateien und Vorlagen für zahlreiche Open Source-Entwicklungen. Diese kann man nachbauen oder als Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen verwenden. Natürlich sind Vorkenntnisse in Materialbeschaffung, Löten, Programmieren und handwerkliche Fähigkeiten nach wie vor unabdingbar, doch die technischen Möglichkeiten sind größer als je zuvor.

Wir haben ein paar Projekte herausgesucht, die zeigen, was möglich ist und somit auch als Inspiration dienen können.

DIY-Projekt: Portable Synth

Der MIT-Student Prajwal Mahesh hat sich den OP-1 von Teenage Engineering zum Vorbild genommen und mit seinem schlicht als Portable Synth bezeichneten Projekt einen Synthesizer mit Sampler, Sequenzer und 4-Track Recorder (und FM-Radio) auf Basis eines Teensy 4.1 umgesetzt. Im Laufe der Entwicklung ist der Code dem Arduino-IDE entwachsen, so dass auf VSCode und Platformio gewechselt werden musste.

DIY-Projekt: LMN-3

Auch LMN-3 von Fundamental Frequency ist eine beeindruckende kleine Workstation bzw. DAW, die konzeptionell ebenfalls an den OP-1 erinnert, doch mit einem anderen Ansatz als der Portable Synth. Hier gehen Teensy 4.1 und Raspberry Pi 4 Hand in Hand. Das Gerät bietet Synthesizer, Sampler und Effekte als Plug-ins, Step-Sequencer, Audiorecorder und Mixer. Dank des relativ großen Dispalys sind allgemeine Bedienung, Waveform-Darstellung und Sequencing recht übersichtlich.

DIY-Projekt: PolyKit DUO

Der 6-stimmige Synthesizer PolyKit DUO ist vom Roland Juno-106 inspiriert, hat aber von Craig Barnes einige Erweiterungen erhalten. Ausgangspunkte waren der Raspberry PI/Pico-basierte DCO und die X-Voice Card, zwei Projekte von Jan Knippers, die hier mit weiteren Elementen zu einem Rack-Synthesizer zusammengeführt wurden. Es gibt zwei DCOs pro Stimme, während das Multimode-Filter eher an den Oberheim Matrix 12 angelehnt ist, die Hüllkurven haben eine Loop-Funktion und zur Abrundung wurde ein TC Electronics June-60 Chorus-Pedal mit eingebaut.

