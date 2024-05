Podcast - #199

Das gehört in eine Top-Mastering-Regie

Anzeige

In dieser Episode begrüßen wir den erfahrenen Produzenten und Audio Engineer Tilman Brejora, der mit uns tief in die Welt des Masterings eintaucht. Tilman, der die 432 Studios in Italien betreibt, gibt Einblicke in seine bevorzugte Hardware und Software-Tools und teilt praktische Tipps für eine effektive Signalkette. Wir diskutieren über die essenziellen Komponenten und Techniken für eine hochwertige Mastering-Regie – von der Auswahl der besten Monitorlautsprecher und Outboard bis zur optimalen Raumakustik. Erfahrt auch, warum die Qualität der Analog-Digital-Wandung sowie der Workflow so entscheidend sind. Viel Spaß beim Hören!

Anzeige

Hier kannst du unseren Podcast abonnieren:

➡️ 432 Studios: https://www.432studios.de

➡️ HOFA College: https://hofa.de/studiosofa

➡️ ZOOM: https://www.zoom-europe.com

➡️ LEaT X: https://www.leatcon.com/leatx-cinec-2024

➡️ Studioszene: https://www.studioszene.de

➡️ Aktuelles Heft: https://www.soundandrecording.de/shop

➡️ Tonstudio-Guide: https://www.bitly.com/tonstudioguide

➡️ WhatsApp: https://bit.ly/3jFkmyh

➡️ LinkedIn: https://bit.ly/2RrBHzY

➡️ Facebook: https://bit.ly/3fGHgR2

➡️ Instagram: https://www.instagram.com/sound.and.recording/

➡️ Spotify: http://bit.ly/referenztracks

➡️ Apple Podcasts:https://apple.co/31Jp5VV

➡️ YouTube: https://bit.ly/2QUlL5K