Geerdes Midimusic: Die MIDI-File-Profis

Für Musiker, die ihr Repertoire auf MIDI-Files oder MP3-Playbacks aufbauen, ist die Firma Geerdes Midimusic eine feste Institution. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn der äußerst sympathische Berliner Familienbetrieb zählt zu den ersten und nach wie vor kompetentesten Lieferanten von „midifizierten“ Songs und Backings.

Das Geerdes-Team (v.l.n.r.): In-House-Musiker und Produzent Marius Müller, seines Zeichens Vollblutmusiker und gelernter Mediengestalter, erstellt MIDI-Files und MP3-Playbacks. Geschäftsführer Raoul Hübner hat den Betrieb vom Vater übernommen. Als Techniker und Programmierer pflegt er den musikalischen Content und erstellt zudem die gesamte Shop- und Verwaltungssoftware der Firma. Gabriela Weidemann obliegt die Auftragsverwaltung und Qualitätssicherung. Wie nahezu das gesamte Team ist auch Gabriela ausgebildete Musikerin. Sie singt Backings für Playbacks ein.

Im übersichtlich sortierten und ständig wachsenden Onlineshop lagern gut 30.000 Titel aller Couleur, vom Karnevals-Klassiker über aktuelle Chart-Stürmer bis hin zu Musicals und Klassik. Wer dennoch nicht fündig werden sollte, kann sich den Song seiner Wahl exklusiv bei Geerdes als MIDI-File oder MP3-Playback produzieren lassen. Hier ist kein Kundenwunsch zu ausgefallen – auch Keith Emersons Klaviereskapaden und Mike Oldfields Tubular Bells in ihrer vollen Länge von stolzen 30 Minuten wurden schon realisiert.

Musikalische Perfektion

Weniger exotische Wünsche erfüllt Geerdes’ Onlineshop umgehend via Download. Alle Titel sind im GM-Format (absoluter MIDI-Standard), die meisten als Pro-MIDI-File (GS- und XG-kompatibel) sowie als Premium-MIDI-File erhältlich.

MIDI-File-Helper

Geerdes selbst bietet mehrere nützliche Hilfsprogramme an, die den Einsatz der MIDI-Files und die Pflege der eigenen Library erleichtern.

Der MIDI-Audiolive Player ermöglicht das bequeme Erstellen und Editieren von Set Listen. Die Wiedergabe der Files lässt sich über MIDI-Controller, etwa einem Fußpedal, steuern – ideal für Gitarristen und Sänger. Für komplexere Setups ist auch das gleichzeitige Ansteuern mehrerer Klangerzeuger möglich.

GEMAlist automatisiert umfassend und höchst komfortabel das Erstellen und Handhaben von GEMA-Listen.

Etwas komplexer und ebenso nützlich ist Geerdes’ Midi-Text: Diese Windows-Software ermöglicht das Bearbeiten von Texten innerhalb von MIDI-Files in den Formaten 1 und 0. Texte lassen sich dort ändern, ergänzen, neu eingeben oder löschen. Midi-Text bietet umfangreiche Funktionen zur Silbenzuweisung und Trennung sowie eine sofortige akustische Überprüfung der gesetzten Vocals durch einen integrierten File-Player.

Die von Geerdes vertriebene PC-Software des Herstellers EMC ist auf die Handhabung von MIDI-Styles spezialisiert: Style Works XT und Style Factory ermöglichen das Konvertieren, Bearbeiten und Erstellen eigener Styles.

Es werden universelle und auf bestimmte Keyboards zugeschnittene Versionen angeboten, um so deren Features bestmöglich zu unterstützen.

Letztere unterstützen zusätzlich den XF-Standard und die Spezialformate für Yamahas Tyros-Geräte. Somit ist sichergestellt, dass die Features eines jeden Instruments so umfassend wie möglich genutzt werden können. Raoul Hübner, Geschäftsführer von Geerdes, betont, dass neben der optimalen Anpassung an die aktuellen Instrumente vor allem die musikalische Perfektion der Files an erster Stelle stehe. Entsprechend akribisch erfolgt die Umsetzung sämtlicher Songs im eigenen Studio sowie durch derzeit zwölf Profimusiker, die Geerdes regelmäßig als Freelancer unterstützen.

Ähnliche und sehr umfangreiche Dienste erfüllt PSRuti (sprich: „PSR-Utility“) der Firma HP-Music. Es ermöglicht neben diversen Konvertierungsaufgaben das Einfügen, Ändern und Löschen von Akkorden und Texten sowie komplexe Harmonisierungen u.v.m.

Aus einem MIDI-File als Ausgangspunkt entstehen so bei Geerdes in Cubase MP3-Playbacks.

Im hausinternen Studio erstellen Marius und Gabriela MIDI-Files und Playbacks.

Anpassen und optimieren

Die erhältlichen MIDI-Files sind so strukturiert, dass sie dem Musiker maximale Eingriffsmöglichkeiten bieten: „Im Gegensatz zu MP3-Playbacks sind MIDI-Files keine Produkte, die man in sein Instrumente lädt und sofort los spielt“, erklärt Raoul. „Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir unseren Kunden, die Files entsprechend ihrer Verwendung und des genutzten Instruments zu optimieren. Durch Austausch und Lautstärke-Abgleich verschiedener Sounds bietet sich Alleinunterhaltern mit breit gefächertem Repertoire die Möglichkeit zu mehr klanglicher Homogenität. Passt man beispielsweise bestimmte Playback-Instrumente einander an, lässt sich so die überzeugende Wirkung eines Band-Sounds erzielen. Ebenso ist es problemlos möglich, einzelne Spuren zu muten oder bei reduzierter Lautstärke mitlaufen zu lassen und das File so als Playback für eigene Instrumentaleinlagen zu nutzen. Auch für Bands ist diese Bearbeitungsvariante empfehlenswert. Darüber hinaus empfiehlt es sich, der eigenen Kreativität und dem eigenen Geschmack keine Grenzen zu setzen. Bei Bedarf lassen sich die MIDI-Files ganz nach Belieben optimieren und umstricken.“

Wer die übliche Struktur und die dadurch gegebenen Edit-Möglichkeiten der MIDI-Files als zu einschränkend wahrnimmt, dem sei eine spezielle (PC-)Software wie etwa der Midifile Optimizer 7 des Herstellers Midi-Land empfohlen. Hier lassen sich auch weiterführende Bearbeitungen realisieren, etwa das Neu-Abmischen des Drumsets über ein integriertes MIDI-Drum-Mischpult.

Maximale Authentizität mit MP3-Playbacks

Seit 2005 bietet die umtriebige Berliner Firma neben MIDI-Files auch MP3-Playbacks an. Geerdes unterscheidet hier zwei Varianten: Sogenannte „Playbacks“ werden ausschließlich mithilfe von Software-Klangerzeugern eingespielt. Hier nutzt Arrangeur und Produzent Marius Müller zur Realisation gerne Produkte von Native Instruments in Verbindung mit Cubase. „Pro-Playbacks“ werden mit mehr Zeitaufwand produziert. Hier werden, meist bei Gitarren-Parts, echte Instrumente eingespielt, „ProVPlaybacks“ enthalten zudem von Gabriela Weidemann eingesungene Backing-Vocals bzw. eine zweite Stimme. Raoul Hübner weist auch hier auf die Individualität der einzelnen Playbacks hin – bei Geerdes gebe es keine automatisierten Standardproduktionen.