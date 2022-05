Deine Stimme zählt

MIDI Innovation Awards 2022

Die MIDI Association vergibt die MIDI Innovation Awards 2022. Dabei zählen die Stimmen des MIDI-Volkes genauso, wie die der Jury. Noch bis zum 14. Mai 2022 kann abgestimmt werden. Wie der Titel es sagt, geht es bei diesem Wettbewerb um innovative Neuentwicklungen und Produkte.

Über 100 Anwärter wurden ausgewählt und für die Abstimmung in fünf Kategorien unterteilt. Jeder kann drei Kandidaten aus jeder Kategorie auswählen. Man muss nicht in allen Kategorien abstimmen, aber dort wo man wählt, müssen es drei Kandidaten sein. Man braucht übrigens nicht Mitglied in der MIDI-Association sein, muss sich aber mit einer E-Mail-Adresse für die Abstimmung registrieren.

Die drei Kandidaten mit den meisten Stimmen, werden am 15. Mai als Finalisten ihrer Kategorien vorgestellt. Das endgültige Ergebnis, bei dem jeweils zur Hälfte die öffentliche Abstimmung und zur anderen Hälfte die Jury-Stimmen gezählt werden, wird am 28. Mai in der MIDI Innovation Awards-Show auf MIDI.org bekannt gegeben.

Die fünf Kategorien sind:

▪ Commercial Software – 22 Kandidaten

▪ Commercial Hardware – 31 Kandidaten

▪ Non-Commercial/Prototype Software – 24 Kandidaten

▪ Non-Commercial/Prototype Hardware – 25 Kandidaten

▪ Artistic/Visual Project or Installation – 6 Kandidaten

Über diesem Link geht es zur Webseite der MIDI Innovation Awards.