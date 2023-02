Leistungsfähiger Controller mit Sequenzer

Nektar Aura heißt jetzt Aruba und kommt mit neuer Firmware und Software

Nektar Aura wird ab Februar 2023 in Nektar Aruba umbenannt. Die Änderung ist nur eine reine Namensänderung, fällt aber mit einer Aktualisierung der Firmware und der Nektarine-Software zusammen, die voraussichtlich am 1. März 2023 verfügbar sein wird.

ARUBA ist ein Instrument zur Beat-Produktion und Performance. Mit 16 anschlagsdynmaischen, beleuchteten RGB-Pads, einem integrierten Standalone Step-Sequenzer, einer flexiblen Pad-Repeat-Engine und einer flexiblen Plugin-Steuerung bietet ARUBA einen Workflow im Drummachine-Format. Mit der mitgelieferten Nektarine 2.5 Software wird ARUBA zu einem Plugin-Steuerungs-Tool für VST-, VST3- und AU-Plugins. Nektarine 2.5 kann bis zu 16 Samples oder Instrumenten-Plugins hosten, jedes mit bis zu 4 Insert-FX und zusätzlich 4 globalen Send-FX-Plugins. Alle Einstellungen können in einem Multipatch gespeichert und per Knopfdruck abgerufen werden. Die Mix-Ansicht von Nektarine stellt alle geladenen Plugins und Mixer-Einstellungen in einem traditionellen Konsolen-Design dar.

Der Plugin-Modus bietet sofortige Kontrolle über die Parameter der gehosteten Instrumenten-Plugins. Bei der Programmierung von Drumsounds ist schneller Zugriff auf wichtige Parameter wie Tonhöhe, Decay oder Pegel unerlässlich. Die Nektarine Software vereinfacht den Prozess durch automatisches Mappen der relevanten Parameter auf die 8 Drehknöpfe von ARUBA basierend auf dem zuletzt getriggerten Pad. Die Pad-Repeat-Funktion erleichtert das Erstellen dynamischer Rolls und Flams. Im Sequqnzer-Modus kann man mit Lauflichtprogrammierung arbeiten. Jedes Pattern, und sogar jeder Part in einem Pattern, kann eine andere Länge haben – was die Erstellung interessanter Poly-Rhythmen vereinfacht.

Das neue, umfangreiche Nektarine 2.5 Software-Update (VST, VST3, AU, AAX Plugin und Stand-Alone App) bietet eine neue Pad-Ansicht und fügt eine Vielzahl von Beatmaking-Funktionen hinzu, darunter die Wiedergabe von Drum-Samples, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und neue Drum-Sounds. Nektarine 2.5 fügt das fehlende Element zur Erstellung von Beats mit Nektars ARUBA Beat Composer hinzu: Das neue integrierte DP-1 Drum Player-Plugin spielt beliebige WAV- oder AIFF-Audiodateien mit bis zu 24 Bit / 192 kHz Sample-Rate ab und bringt eine Bibliothek mit über 500 Drum-Sounds mit – direkt ab Werk. Das Browser-Fenster unterstützt die schnelle Erstellung von Kits per Drag-and-Drop. K1, S1 und T1 sind Synth-Drum-Instrumente, die auf einem harmonischen Oszillator und einer FX-Sektion mit Overshoot-Distortion , Kompressor und EQ basieren.

Die Features von Aruba:

MIDI-Pad-Controller inklusive Nektarine/Nektar DAW-Integration

Inklusive Nektarine 2.5 Software (ARM und M1 kompatibel)

Inklusive 4 Drum-Instrumente: K1, S1, T1 und DP-1

DP-1 Drum Player-Plugin: über 600 einzigartige Drum-Instrumente und 50 Kits

Standalone Step Sequencer mit 16 Songs á 16 Pattern

Standalone Pad Repeat mit 8 einstellbaren Echtzeit Parametern

16 RGB LED Anschlag-und Druckempfindliche Pads

8 robuste Endlosencoder

TFT Farbdisplay mit 320×240 Auflösung und 4 Softbuttons

8 „Nektarine“ Buttons als Direktzugriff auf Patches, Mixer, Pad Setup, Plugins

6 Mode Buttons

7 beleuchtete Transportbuttons

Komplett MIDI zuweisbare Pads, Schalter und Knöpfe

16 interne Presets

Robustes Gehäuse mit Aluminium Oberseite

Track- und Transportsteuerung mit Nektar DAW-Integration

Support u.a. für Bitwig, Cubase, GarageBand, Logic, Nuendo, Reason, Reaper, Studio One

MCU für ale gängigen DAWs und Pro Tools Setup

MIDI-Out Buchse

2 Fusstaster Anschlüsse

USB Port

USB class compliant

Systemanforderungen Hardware: Win XP, Vista, 7, 8, 10 oder höher; Mac OS X 10.5 oder höher, Linux (Ubuntu)

Systemanforderungen Nektarine und DAW Integration: Win 8,10 oder höher. Mac OS X 10.11 oder höher

Netzteilanschluss (9 Volt DC, 600 mA, plus innen)

Abmessungen: 301 x 231 x 45 mm

Gewicht: 1400 g

Aruba kostet 349,99 €.

Website