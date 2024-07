Rettung für den Yamaha CS-80

RetroLinear CS Voice Card – so gut wie das Original?

Der Yamaha CS-80 von 1977 ist sicherlich einer der ganz großen Vintage-Synthesizer. Doch wie bei allen Geräten aus dieser Zeit ist die Technik mittlerweile anfällig. Mit der Retrolinear CS Voice Card hat der amerikanische Restaurationsexperte eine Platine entwickelt, die klanglich vom Original nicht zu unterscheiden sein soll. Damit ließen sich viele alte CS-80 und andere Modelle der CS-Serie, die mit den gleichen Voice-Cards arbeiten, retten. Aber vielleicht hat man ja auch noch weiterführende Pläne damit? Eine kurze Andeutung lässt Platz für Spekulationen.

Über den geräumigen und gewichtigen Synthesizer Yamaha CS-80 wurde schon viel und oft geschrieben. Wir können euch dazu den Artikel aus dem Keyboards-Archiv von Bernhard Lösner empfehlen, den ihr unter diesem Link findet. Der polyphone Analogsynthesizer besaß einige Features, die seinerzeit geradezu revolutionär waren, wie Speicherplätze und eine Tastatur. die mit Velocity und mit polyphonem Aftertouch ausgestattet war. Und dann war da natürlich noch der Sound.

Die RetroLinear CS Voice Card

Entwickler Tim Warneck erläutert in einem Video, was die Besonderheiten an der Klangerzeugung sind und wie es auf der neu entwickelten Voice-Card umgesetzt wurde. Man kann dabei von einer tatsächlichen Klon-Platine sprechen, da hier alles authentisch nachgebaut wurde und die Voice-Card auch in originalen CS-Synthesizer eingesetzt werden kann.

Dabei wurde die Schaltung aber auch verbessert, insbesondere was die Stimmstabilität angeht, die laut Warneck ein echtes Problem beim Vorbild darstellt. Andererseits war man sehr bemüht, die anderen Eigenheiten der originalen Schaltung beizubehalten, wie etwa die eigenwilligen Wellenformen, die Verzerrung im Filter und das Verhalten der Hüllkurven.

Im folgenden Video wird die RetroLinare CS Voice-Card samt einer Messkurve gezeigt und außerdem wird ein umgerüsteter Yamaha CS-60 angespielt, damit man sich vom Ergebnis ein Bild machen kann.

Unter diesem Link findet ihr die Webseite von RetroLinear.

Moderne Versionen des Yamaha CS-80

Es ist nicht der erste Versuch eines Nachbaus. Die in Tokyo ansässige Black Corporation hat mit dem Deckard’s Dream MK2 bereits seit einigen Jahren einen vom Yamaha CS-80 inspirierten Desktop-Synthesizer im Programm. Das Gerät ist vom Aufbau nicht so imposant wie das Vorbild, doch kompakt, mit praktischen Features erweitert und, im Gegenteil zum Original, auch kaufbar. Darüber hinaus gibt es mit Deckard’s Voice ein monophones Eurorack-Modul auf CS-Basis.

Alle Synthesizer der Black Corporation sind sehr aufwändig und entsprechend teuer, finden aber offenbar ihre Liebhaber.

Weitere Informationen zu Deckard’s Dream MK2 findet ihr auf der Produktseite beim Hersteller.

Hier findet ihr Deckard’s Dream MK2 bei unserem Partner MUSIC STORE.

Am anderen Ende der Preisliste dürfte der Behringer DS-80 angesiedelt sein. Das soll immerhin ein Keyboard (mit polyphonem Aftertouch) werden, doch dessen Fertigstellung befindet sich noch in weiter Ferne. Die letzte Meldung zu diesem Projekt gab es vor drei Jahren und da war auch nur ein Rendering zu sehen.

Kann Software ein Ersatz für das haptische Spielen eines echten CS-80 sein? Immerhin könnte man den Arturia CS-80 V mit einem MIDI-Keyboard mit polyphonem Aftertouch und integriertem Ribbon-Controller ansteuern, um das Feeling zu imitieren. Doch ob die Emulation mit dem Eigenleben der analogen Hardware tatsächlich mithalten kann, ist zumindest strittig. Aber für Pragmatiker mit DAW-Studio ist das Plug-in dennoch eine sinnvolle Alternative.

Weitere Informationen zum CS-80 V findet ihr auf der Produktseite beim Hersteller.

Wie haltet ihr es? Würdet bei eienr Ikone wie dem Yamaha CS-80 ihr originale Hardware, einen Nachbau oder eine Software-Emulation bevorzugen? Oder sind die Sounds nur noch für Nostalgiker interessant?