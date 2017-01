NAMM 2017: Percussa Synthor System 8

Percussa hat einen digitalen standalone Modularsynthesizer zur NAMM 2017 veröffentlicht, der auf den Namen Synthor System 8 hört.

Bisher brachte Percussa die Audiocubes und die Software Synthor plus dazugehörigen Controller auf den Markt. Das neue Synthor System 8 soll diese Entwicklungen in einem Gerät zusammenfassen. In dem Hardwaremodule, das Percussa auch Engine nennt, wird ohne das ein PC, Mac oder ähnliches benötigt wird, die digitale Synthese erzeugt und beinhaltet zugleich noch acht Audiocubes der neusten Generation. Wem das nicht reicht, der kann Synthor System 8 noch weiteren Audiocubes verbinden – insgesamt lassen sich 16 kabellose Controller im Netzwerk betreiben.

Dabei war es dem Hersteller wichtig, dass ihr Gerät auch zukunftstauglich bleibt und so soll die Synthor-Software auch später mittels SD-Card um neue Funktionen upgradebar sein.

Die Engine arbeitet mit einem Quad Core Cortex A17 1,8 GHz Processor auf einem Linux Kernel V4, unterstützt 64-Bit Parallel-DSP-Processing und besitzt ein 1600×480 Pixel großes Farbdisplay. Anschlussseitig sind MIDI In, Thru und Out, ein SD-Card-Slot, USB-Host-Buchse (HID Support) und ein USB-Device-Port für Stereo-Digital-Out (USB Audio Class) vorhanden. Es gibt sechs Audioausgänge, die mit AKM AK4456 DA-Wandlern bestückt sind.

Die offizielle Vorstellung erfolgt auf der NAMM-Show.

Weitere Infos findest du auch unter: www.percussa.com