Die Zukunft ist gesichert

Save the Date: Superbooth 24 vom 16. bis 18. Mai 2024

Anzeige

Der große Erfolg der diesjährigen Superbooth 23 hat es möglich gemacht, dass die größte Messe für Synthesizer, Modularsysteme und anderes Equipment im kommenden Jahr wieder stattfinden kann. Sicher war das keinesfalls.

Anzeige

Tatsächlich stand die Zukunft der Superbooth bedingt durch die Beschränkungen während der Corona-Pandemie auf der Kippe. Doch die letzte Superbooth, die dann endlich wieder im vollem Umfang stattfinden konnte, war mehr als einfach nur ein Erfolg. Über 250 Aussteller und mehr als 9.000 Besucher stellten einen neuen Rekord auf. Damit einhergehend stabilisierte sich die finanzielle Lage der Superbooth Berlin GmbH und man begann für die Zukunft zu planen. Nicht auszudenken, was es für die Szene bedeuten würden, wenn die Superbooth nicht mehr durchgeführt würde.

Aber das Schreckgespenst ist vertrieben und der Termin für das kommende Jahr ist gesetzt. Vom 16. bis 18. Mai 2024 wird die Messe am gewohnten Ort, dem FEZ Berlin, stattfinden. Sogar der Termin für den Start des Ticketvorverkaufs wurde bereits auf den 1. November 2023 festgesetzt.

Das Musikprogramm, das in diesem Jahr mit einer zusätzlichen Bühne noch umfangreicher als zuvor war, soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Ebenso denkt man über ein noch breiteres Angebot an begleitenden Workshops und Events nach. Die Veranstalter freuen sich über Vorschläge und Feedback, die an “info@superbooth.com” gesendet werden können.

Unter diesem Link könnt ihr euch Eindrücke von den vergangenen Jahren ansehen.