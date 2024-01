Über 50 Jahre elektronische Musik

Suzanne Ciani öffnet ihr Archiv

Anzeige

Die Musikerin Suzanne Ciani füllt seit einigen Tagen massiv ihren YouTube-Kanal, der zuvor gute fünf Jahre brach lag. Ihre innovativen Kompositionen im Bereich der elektronischen Musik haben viele andere Musiker beeinflusst, aber auch ihre Arbeiten mit Soundeffekten für Werbespots und Filme zeichnen sich durch eine besondere Kreativität aus.

Während ihres Studiums in Berkley lernte sie Don Buchla kennen. Sein System und die dahinterstehende Philosophie prägten ihre Arbeit. Später nahm sie auch Kurse in Stanford, wo sie u.a. bei John Chowning, dem Wegbereiter der digitalen FM-Synthese, studieren konnte. Beneidenswert, wenn sich einem solche Möglichkeiten bieten.

Anzeige

Ihre ersten bezahlten Jobs hatte sie als Komponistin für TV-Werbung, während sie gleichzeitig an Soundinstallationen für verschiedene Events arbeitete. Mitte der 70er Jahre ging sie nach New York, wo sie zunächst auch wieder mit Werbejingles und elektronischen Soundeffekten ihren Lebensunterhalt bestritt. Unter anderem produzierte sie FX und eine (Vocoder)-Stimme für den Flipperautomaten Xenon. In diesem Clip (auf einem anderen YT-Kanal) ist Ciani bei der Arbeit dazu und ihr Equipment (Synclavier, Buchla-System, Eventide Harmonizer u.v.m.) zu sehen.

Ab den 80er Jahren konnte sie endlich eigene Studioalben aufnehmen und veröffentlichen, wenngleich Auftragsarbeiten immer noch ihre Haupteinnahmequelle blieben. In den folgenden Jahren konnte sie sich als Musikerin immer weiter etablieren und erhielt viele Auszeichnungen und insgesamt fünf Grammy-Nomminierungen.

Unter den vielen Veröffentlichungen, die Ciani nun auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen hat, sind Einzelstücke, Mitschnitte und sogar ganze Alben. Von rein elektronische und experimentellen Stücken bis zu romantischen Kompositionen mit akustischen Instrumenten spannt sich ihr Repertoire.

Es lohnt sich aber auch die Clips zu durchsuchen, die sich schön länger auf dem Kanal befinden, dann findet man zum Beispiel diesen schönen Werbe-Clip für einen Geschirrspüler:

Den Kanal von Suzanne Ciani sollte man im Auge behalten, denn es werden in nächster Zeit noch viel mehr Clips zu sehen, besser gesagt zu hören sein.

Unter diesen Links gelangt ihr zum Youtube-Kanal von Suzanne Ciani und sowie zu ihrer Webseite.