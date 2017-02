Akkorde aus den Charts: Ed Sheeran – Castle On The Hill / Shape Of You

Ed Sheeran beginnt das Neue Jahr gleich mit dem Setzen einer Rekordmarke, denn er platziert als erster Künstler zwei Songs als Nr.1 und Nr.2 in den englischen, deutschen, österreichischen und schweizer Single-Charts. Shape Of You und Castle On The Hill sind seit Anfang Januar 2017 als digitaler Download verfügbar, sie sind die Vorboten seines dritten Studioalbums, das im März erwartet wird.

Im Februar wird er 26 Jahre und er ist fast schon ein alter Hase im Showbiz, denn bereits 2005 erschien seine erste EP The Orange Room. 2008 scheiterte er zwar in der Castingshow Britannia High, aber 2010/2011 nahm seine Karriere Fahrt auf und er bekam den ersten Plattenvertrag bei einer Major-Company. Sein Auftritt bei der Castingshow The Voice Of Germany machte ihn auch hierzulande bekannt. Er wirkte bei der Schlussfeier der olympischen Spiele in London mit, schrieb den Titelsong I See Fire für den Soundtrack Der Hobbit: Smaugs Einöde und erhielt 2016 den Grammy Award für den besten Song des Jahres für Thinking Out Loud (siehe Jam Playalongs).

<<Die komplette Chartcard mit Leadsheet zu den Ed Sheeran Songs Shape Of You und Castle On The Hill findet ihr bei uns im Shop>> Castle On The Hill erinnert in der Thematik an den Song von Lukas Graham: 7 Years. Er besingt die Erinnerung an seine Freunde und an die gemeinsame Zeit unter der Burg Farmlingham Castle seines Heimatortes. Die Grundharmonik ist zwar recht einfach: D – G – Bm – A, das entspricht den Akkordstufen I – IV – VIm – V. Bei genauerem Hinhören wird klar, dass das durchgehende Quinten-Motiv des D5 Zweiklangs (d+a) die Harmonien mit Optionstönen versorgt: Aus G wird eín Gadd9, aus Bm ein Bm7 und aus A ein Asus4.

Zusätzlich schimmert gelegentlich ein Pad mit dem h durch – später sorgen Chorstimmen für weitere harmonische Effekte.

Signifikant ist auch die Rhythmik mit den Kicks auf „3u“ und auf der vorgezogenen „1“ (=4u). Die Bassfigur ist im ersten Notenbeispiel notiert – die Klavierbegleitung des Chorus, der nach der Bridge folgt steht im zweiten Beispiel. Im Song sind viele kleine Varianten enthalten: In der Wiederholung des Pre-Chorus kommt die „2u“ als weiterer Offbeat hinzu, das „b(h)“ und das „cis“ werden hier früher gespielt.

Shape Of You ist überraschend einfach aufgebaut, eine Marimba-Figur sowie die Perkussion bringen einen Tropical House typischen rhythmischen Einfluss. Dieser Riff-orientierter Song, der auf einer viertaktigen Akkordfolge beruht, bietet kaum Möglichkeiten zur weiteren Ausgestaltung – darum gibt es ihn kurz und bündig als Zugabe mit dem ausnotierten Marimba-Riff.