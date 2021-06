Keyboards Digital 04/2019 ANALOGUE WINTER +++ Moog Matriarch +++ Doug Carn +++ NOVATION SUMMIT – Hybrider Polysynth +++ METRONOMY – Frontmann Joe Mount +++ ERICA SYNTHS PICO SYSTEM III – Modulares Komplettpaket Produkt anzeigen

Hardwaresynth-Paradies

Inside Views: Junkie XL zeigt uns seine Neuerwerbungen

Der holländische Produzent Junkie XL aka Tom Holkenborg ist seit den 90er Jahren für seine Big Beat- und Progressive House-Tracks bekannt.

Anzeige

Ein größeres Publikum erreichte der Cubase-User aber mit seinen Soundtracks für Hollywood-Blockbuster wie z.B. Mad Max: Fury Road, Deadpool und Zach Snyder’s Justice League. Im Video zeigt uns der bekennende Synthesizer Freak seine Neuerwerbungen in seinem Studio; darunter sind Groß-Synths wie Waldorfs Quantum (Zitat: “The synth of the 21 Century”), den Moog One und Yamahas Montage (er liebt da vor allem die FM-Synthese mit acht Operatoren), aber auch kompaktere Exemplare wie Erica Synths Syntrx oder Korgs Wavestate. Neu im Toms Studio sind außerdem der Novation Summit, der GRP A4 und der Modulos 002.