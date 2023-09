Orange Stimmen

Sounddesign – Ein Einblick über Zynaptiqs Orange Vocoder 4

(Bild: Dirk Heilmann)

In dieser Ausgabe unserer Sounddesign Reihe erkunden wir ausnahmsweise mal keinen speziellen Sound, sondern wir schauen uns ein neues Tool an. Im Mai ist mit Orange Vocoder 4 nach Jahren der Wartezeit endlich eine neue Version des Vocoder-Klassikers erschienen, und da Vocoder generell leider ein »Unter dem Radar«-Problem haben, möchte ich das Plug-in an dieser Stelle featuren. Wichtig: Es handelt sich hierbei um keinen Test, sondern ich möchte einige der tollen Funktionen hervorheben, die das Werkzeug für uns Sounddesigner sehr interessant machen.

Der Orange Vocoder erschien ursprünglich schon in den 1990er-Jahren, damals noch entwickelt von Prosoniq. Teile von Prosoniqs-Software-Portfolio wurde dann später von Zynaptiq weitergeführt, und daher erscheint die neue Version natürlich auch unter dem Label der Hannoveraner Firma. Zynaptiq selber bezeichnen die neue Version als »massive Update«, und damit übertreiben sie nicht, denn hier wurde tatsächlich alles im Plug-in angefasst, überarbeitet und ergänzt. Hervorzuheben ist da zunächst einmal die gelungene UI mit ihren verschiedenen Sektionen (beispielsweise Vocoder, Synthesizer oder Effekte), in die man sich dann Ebenen-mäßig immer weiter vorarbeiten kann und so von der groben Übersicht ins kleinste Detail abtaucht.

