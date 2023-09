Mit DSP-System und Netzwerkansteuerung

Neumann KH 120 II – 2-Wege-Nahfeldmonitor im Test

(Bild: Dirk Heilmann)

Als drittes Modell im Reigen der 2-Wege Nahfeldmonitore stellt Neumann den KH 120 II in einer komplett überarbeiteten Version des Vorgängermodells KH 120 vor. Der Typ II des seit 2010 auf dem Markt befindlichen KH 120 schließt damit die kleine Lücke zwischen dem KH 80 DSP und dem KH 150, die beide schon mit einem DSP-System ausgestattet und für automatische Einmessung geeignet sind.

Aktuelle DSP-Systeme sind so leistungsfähig, dass für die Anwendung als Lautsprecher Controller nahezu beliebige Ressourcen zur Verfügung stehen, die mit FIR-Filtern, vorausschauenden Limitern und Delays auch noch zusätzliche Möglichkeiten zur Analogtechnik bieten. Denkt man über den Lautsprecher hinaus, dann eröffnen sich mit der automatischen Einmessung und Vernetzbarkeit noch viele weitere Optionen. Trotz aller genannten Vorzüge darf man aber auch die Frage nicht außer Acht lassen, ob ein DSP-System womöglich auch Nachteile mit sich bringt? Einmal vorausgesetzt, dass man die digitale Signalverarbeitung nicht grundsätzlich ablehnt, wären bei einer analogen Signalzuspielung die zusätzlichen AD- und DA-Umsetzungen zu nennen und eine kleine zusätzliche Latenz. AD- und DA-Umsetzer befinden sich heute jedoch auf einem so hohen Standard, dass es bei sorgsamer Auswahl der Komponenten zu keinen Einschränkungen gegenüber einer rein analogen Signalverarbeitung kommt. Sobald der Signal Flow ohnehin komplett digital ist, besteht zudem die Möglichkeit, die Signale auch direkt digital in den Monitor einzuspeisen, sodass es nur noch eine DA-Umsetzung direkt vor der Endstufe und damit an einer optimalen Stelle gibt.

Elektronik und Treiber. Fast alle Komponenten des KH 120 II wurden im Vergleich zum Vorgängermodell KH 120 neu entwickelt. Eine Ausnahme bildet lediglich der Hochtontreiber. Die 1″-Kalotte mit Aluminiumgewebemembran ist das bekannte und bewährte Modell aller anderen Monitore der KH-Serie. Die Kalotte strahlt den Schall über ein sehr großes Waveguide ab, das für den gesamten Frequenzbereich oberhalb der Trennfrequenzen von 1,7 kHz in beiden Ebenen ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten mit einem Öffnungswinkel (–6 dB) von 90×70 Grad bewirkt. Der 5¼”-Tieftontreiber des KH 120 II entstand in einer kompletten Neuentwicklung. Der Korb des Tieftöners wurde in seiner Form strömungs- und resonanztechnisch optimiert. Die großen Bassreflexöffnungen befinden sich auf der Front in den Ecken unterhalb des Tieftöners, sodass der Monitor auch nahe zur Wand aufgestellt oder eingebaut werden kann. Im Innern verlaufen die Bassreflextunnel um 90° gewinkelt ungefähr bis zur Mitte des Gehäuses, sodass möglichst wenig Gehäusemoden über die Tunnel nach außen gekoppelt werden. Längsresonanzen der strömungstechnisch optimierten Tunnel werden durch zusätzliche Maßnahmen wirkungsvoll unterdrückt.

Die zum KH150 identische Elektronik des KH 120 II befindet sich im Innern des Gehäuses auf der Rückseite. Neben dem DSP gibt es hier zwei Class-D-Endstufen mit 145 W und 100 W Peak-Leistung. Die Trennung zwischen Hoch- und Tieftöner erfolgt mit einem steilen phasenkorrigierten Filter 8. Ordnung (48 dB/Oct) bei 1,7 kHz. Zusammen mit der FIR-Filterung ergibt sich so eine Latenz von 2,6 ms bei Nutzung der analogen Eingänge und von 2,1 ms mit den digitalen Eingängen. Die gesamte Elektronik befindet sich auf einer großen Platine inklusive aller Anschlussbuchsen und Schalter, sodass es in der Box mit Ausnahme der Zuleitungen zu den Treibern und dem Neumann Logo auf der Front keine Stecker und Kabel gibt. Alle Bedienelemente befinden auf der Rückseite.

Hersteller/Vertrieb: Neumann/ Sennheiser Vertrieb

UvP/Straßenpreis pro Paar: 1.800,– Euro / ca. 1.600,– Euro

Internet: www.neumann.com

