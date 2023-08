Alle Jahre wieder

DA-X – Audio Workstation Pro mit Intel i9 13900K

(Bild: Dirk Heilmann)

Der Neukauf eines Audiocomputers ist ein Eingriff ins Herz jedes Studios. Zwar ist ein solches »Upgrade« nicht mehr alle zwei bis drei Jahre notwendig, doch irgendwann kommt die Zeit – und ebenso die Unsicherheit, ob man nicht doch noch ein wenig warten sollte. Die aktuelle Audio Workstation Pro von Digital AudionetworX aus Berlin soll solche Zweifel durch erstklassige Performance aus dem Weg räumen.

Wie immer stellt sich die Frage nach der Ausstattung des neuen Rechners. DA-X hat diese Entscheidung getroffen und aus der Fülle der verfügbaren Komponenten eine Windows-Workstation als Hochleistungsmotor für den Studioeinsatz konzipiert.

Intels i-Serie ist inzwischen bei der 13. Generation angelangt. Zwar gelten die Leistungssprünge früherer Zeiten (Moorsches Gesetz) heute nicht mehr, gleichwohl ist die Rechenleistung in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Leistungssprünge zeigen sich insbesondere in den letzten zwei Jahren, in denen Intel durch den AMD Ryzen (2017) und Apples M-Serie (2020) unter Konkurrenzdruck geraten ist. So stieg die Rechenleistung nach Cinebench R23 von 16.211 Punkten (i9 11900k, 2021) zunächst auf 27.472 (i9 12900k, 2021) und knackte Ende 2022 die Latte von 40.000 Punkten (13900KS). Zum Vergleich: Der i7 4790k von 2014 lag noch bei einem Punktestand von 4.936.

Das Flaggschiff 13900KS schlägt mit einer Taktung von bis zu 6 GHz im Benchmark-Test sowohl AMD als auch Apple. Gleichwohl setzt DA-X im Testgerät auf die nächstkleinere CPU i9 13900K, die laut Geschäftsführer Daniel Engelbrecht im Audio-Praxistest kaum Unterschiede aufweist und damit das bessere Preis/Leistungs-Verhältnis bietet. Die Wahl fiel auf Intel, da man als Anwender so auf höchste Kompatibilität im Audiobereich hoffen darf und die Möglichkeit erhält, eine Thunderbolt-Schnittstelle nutzen zu können. Als Betriebssystem kommt Windows 11 Pro zum Einsatz, da es die aktuellen CPUs vollständig unterstützt.

Den kompletten Artikel findest du in der Sound&Recording-Ausgabe 03/2023. Hier versandkostenfrei bestellen oder als PDF kostengünstig herunterladen.

Hersteller/Vertrieb: Digital AudionetworX

Internet: www.da-x.de

Preis: ab ca. 2.900,– Euro

Unsere Meinung:

+++ erstklassige Audioworkstation

+++ sehr hohe Rechenleistung

++ flüsterleises Betriebsgeräusch

+ attraktives Preis/Leistungs-Verhältnis