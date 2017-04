Einige Musiker kennen den wohl schlimmsten Moment des kreativen Lebens: eine tief sitzende Blockade. Diese hat so mancher Künstler schon zum Anlass genommen eine lange Schaffenspause einzulegen. Das muss nicht sein – Wir haben 4 Tipps gegen Songtext-Blockaden für euch!

Anzeige

Songwriting und Texte schreiben.

01. Andere Textgattungen

Die Musik läuft und es geht ans Texten – aber so wirklich will euch die kreative Muse nicht küssen. Vielleicht klappt es mit einer anderen Textsorte. Schreibt zum Beispiel ein kurzes Gedicht, ohne Musik und ohne bestimmte Vorgabe. Oder wie wäre es mit einer Kurzgeschichte? So kommt ihr möglicherweise wieder in das Schreiben hinein und könnt sogar die ein oder andere Idee in den nächsten Songtext einfließen lassen.

02. Ohne Text weitermachen

Klar, das klingt zunächst seltsam, schließlich wollt ihr ja unbedingt Texte für eure Songs schreiben. Vielleicht ist es dann genau diese Erwartungshaltung, die euch dabei blockiert. Vorschlag: ihr macht erst mal ohne Text weiter, arbeitet weiter an den Instrumentals oder komponiert weitere Stücke – ohne Text. Die Konzentration auf andere Aspekte der Musik bringt euch vielleicht wieder auf interessante Gedanken…

03. Input!

Von nichts kommt nichts – das ist wahrscheinlich auch bei der Kreativität so. Versucht also in eurem Alltag so viele Eindrücke wie möglich aufzunehmen. Das können Gerüche, Bilder oder andere Musik sein. An einem langen Tag setzt ihr euch abends einmal einmal hin und lasst euch das Erlebte durch den Kopf gehen. Wenn es euch hilft könnt ihr euch das Ganze auch nebenbei notieren. Sicherlicht gibt es einiges, was ihr verarbeiten könnt – mach einen Song daraus!

04. Die Blockade zulassen

Wenn die Blockade einmal da ist, ladet sie ein! Vielleicht verschafft euch diese kurze Pause einmal den nötigen Freiraum, um den Kreativtank wieder vollzuladen. Versucht gleichzeitig herauszufinden, was euch zu besonderen kreativen Höchstleistungen bringt: ist es Stress? Ist es Ruhe? In solchen Momenten solltet ihr euch Zeit lassen und herausfinden, was euch aktuell beim Texten blockiert. Und wenn ihr es wisst, ist der Grund vielleicht schon wieder verflogen!