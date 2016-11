Yuri Suzuki: Kreativer Hardware-Tüftler

Wenn Umgebung, Betrachter, Bilder und Töne miteinander in Verbindung kommen, handelt es sich nicht selten um Kunst. Yuri Suzuki ist ein Künstler, der auf kreative Art Menschen und Musij zusammen bringt.

Die Werke und Ideen heißen, „The Sound of the earth“, „BIB Robot“ oder „Pyramidi“ – doch so unterschiedlich die einzelnen Konzepte sind, haben sie doch etwas gemeinsam: die Interaktion. Im Mittelpunkt steht dabei verschiedenste Technik aller Art. Fahren kleine Roboter eine Linie ab, und geben dort Sounds aus, wo zuvor kleine Farbklexe gemalt wurden, mal sind ein paar Röhren und Trichter miteinander verbunden, die Töne und Musik im ganzen Raum verteilen.

Die Arbeiten reichen dabei von riesiger Installation bis hin zum kleinen Kunstwerk. Es bleibt aber meistens nicht beim Zusehen: Interessierte können mit den Objekten in Interaktion treten, alles ausprobieren und auf vielem sogar wie auf einem Instrument spielen.

Auf seiner Website stellt Suzuki einige seiner Kreationen vor, die meist ausführlich von Bildern und Videos begleitet werden; sehr zu empfehlen!