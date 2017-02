Wann kommt das kreative Ende der Musik?

Abermillionen von Songs und täglich kommen zahlreiche mehr dazu: die Welt der Musik quillt immer weiter über. Man kann sich also seit einiger Zeit fragen: gibt es jemals ein kreatives Ende, also der Punkt, an dem keine wirklich neuen Musikstücke mehr geschrieben werden?

So endlos wie die Weiten des Weltalls sind die kreativen Möglichkeiten der Musik nicht unbedingt: der herkömmliche Notenumfang besteht aus 12 Tönen (und deren Oktavierung). Die Kombination dieser einzelnen Noten ist (vorausgesetzt man komponiert die Musikstücke nicht unendlich lang) endlich. Gleichzeitig müssen Aspekte der Ästhethik und des Hörvermögens des menschlichen Ohres beachtet werden. Es stellt sich also die Frage, wie lange es eigentlich noch wirklich neue Songs geben kann.

Anzeige

Diese Frage wird im folgenden Video von Youtuber Vsauce beantwortet, das wir euch wärmstens ans Herz legen können: