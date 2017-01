Vintage Synthie-Performance (Juno-60 &Moog Prodigy)

Manch einer sitzt im Studio und bastelt Stunden an Arpeggien, Sequenzen und Filterläufen – andere tun das auch und performen das anschließend auch noch für Youtube. So gesehen auch in unserer heutigen Vintage Synthie-Performance!

Zu sehen sind neben einigen Geräten, die im Video nicht zum Einsatz kommen, vor allem zwei Klassiker: ein Roland Juno-60 und ein Moog Prodigy. Letzterer war für alle Bässe zustängig. Aufgenommen wurde laut Videobeschreibung ohne MIDI, als Effekte kamen nur Reverb und Delay zum Einsatz.

Wir verlieren keine weiteren Worte: Film ab!