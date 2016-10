Red Bull erklärt den modularen Synthesizer

Lange genug galten analoge Synthesizer als nerdiges Hobby – spätestens jetzt dürfte diese Einstellung aber der Vergangenheit angehören: Red Bull erklärt den Modular-Synth!

Anhand eines Doepfer A-100 Mini System geht es auf der eigenes eingerichteten Homepage zur Sache: von Patch-Kabel über Wellentypen bis hin zu Hüllkurven wird quasi alles erklärt, was man als Einsteiger wissen muss. Schließlich kann sich sogar noch ein Patch des analogen Geräts angehört werden. All das läuft – fernab des Energy-Drinks – unter dem Label der Red Bull Music Academy, die auch schon in Vergangenheit mit Konzerten und Rap-Workshops von sich Reden lassen hat. Wir sind uns nicht ganz sicher, was hinter der Kampagne steckt, informativ ist das alles aber allemal.

Was haltet ihr von dem ganzen? Sinnvolle Aufklärung für Technik-Neulinge oder schnödes Marketing?