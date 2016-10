Musik trifft Sport: Ping Pong FM

Ich habe als Blogger ja schon so manche Kuriosität gesehen und darüber berichtet. Gerade elektronische Musik mit ihren zahlreichen Controllern und Midifizierungen ist dabei immer wieder ein Thema. Für alle, denen ein Hobby zu wenig ist und die sich mein Musikmachen sportlich betätigen wollen: Das gibt es jetzt und heißt Ping Pong FM.

Der Gag dabei: verschiedene Kontaktmikrofone nehmen war, wie ihr den Tischtennisball trefft und geben diese Signale an einen PC weiter, der wiederum wie bei einer Drehorgel einen gewählten Song abspielt. Dabei haben Schnelligkeit und Treffergenauigkeit einen Einfluss auf die Sounderzeugung: wer den Ball verfehlt, hält den Titel an, schnelle Ballwechsel erhöhen, langsame senken die Geschwindigkeit. So müsst ihr quasi immer versuchen, die Schlagfrequenz in der Balance zu halten.

Wie ernst gemeint das Projekt dabei wirklich ist, bleibt abzuwarten. Interessenten können auf der offiziellen Website stöbern oder den Machern eine Email schicken. Fake oder nicht: Ping Pong FM ist eine der seltsamsten Ideen, die es jemals hier zu lesen gab. Was haltet ihr von dem Konzept?