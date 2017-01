Das ist der erste neue Gorillaz Song “Hallelujah Money”

Angesichts zahlreicher News von der NAMM 2017 sind wir gerade ziemlich gehypet. Jetzt wurde auch noch der erste Gorillaz-Song des neuen Albums angekündigt, das wohl 2017 erscheinen soll. Hier erfahrt ihr, was wir davon halten.

Der neueste Track der ‘virtuellen’ Band von Damon Albarn – Gorillaz – hört auf den Namen “Hallelujah” Money und beinhaltet ein Feature von Benjamin Clementine. Der Musiker und Songwriter zeigt für den Gesang verantwortlich.

Dieser Teil des neuen Songs ist auch wirklich hörenswert. Was sich Albarn aber bei der Dissonanz des Beats gedacht hat, bleibt schleierhaft. In der Vergangenheit stand die Musik des Künstlers zwar schon häufiger für Experimente – in dieser Form mag das aber nicht so wirklich ins Ohr gehen, wie auch einige Kommentatoren unter dem Video schreiben.

Zum Glück gibt es mit Benjamin Clementine aber genug Hoffnung, dass weitere Songs etwas harmonischer werden könnten. Auch der Songtext ist wie gewohnt apokalyptisch und regt zum Nachdenken an. Am besten, ihr hört euch das ganze einfach selbst an: