Wavesfactory Mercury Piano Library

Das spanische Entwicklerhaus Wavesfactory veröffentlicht mit Mercury eine Sample-Library auf Basis eines Fazioli F228 Grand Pianos.

Der Name der Library gründet sich auf den viel zu früh verstorbenen Queen-Leadsänger Freddie Mercury und ist zugleich eine Hommage an dessen Lieblings-Flügel der auf zahlreichen Alben der Band zu hören ist.

Wavesfactory Gründer und bekennender Queen-Fan Jesús Ginard spürte durch Zufall das Original-Piano von Freddie Mercury in den Metropolis Studios in London auf in denen die Band ihre letzten gemeinsamen Alben aufnahm.

Ginard reiste also nach London und begann an Ort und Stelle und unter Verwendung edelster Recording-Hardware die Aufnahmen zur aktuell veröffentlichten Library. Im späteren Editing-Prozess konnte das Samplematerial von anfänglich über 80 GB auf immer noch beachtliche 34 GB eingedampft werden.

Für Kurze Zeit ist der Mercury Flügel für NI Kontakt und -Player von Wavesfactory noch zum Einführungspreis von 99,– Euro (später 149,– Euro) zu haben.

www.wavesfactory.com