Test: MIDI Looper von Future Music

Audiolooper? Kalter Kaffee! Im Zeitalter von MIDIfizierungen zählt komplexes MIDI-Routing längst zum guten Ton und braucht ihn eben – einen eigenen Looper. Future Artist bringt eine Kiste auf den Markt, die euch diese Möglichkeit geben will – als Standalone und mit stylischem Metallgehäuse.

(Oberfläche des MIDI Loopers mit Anschlüssen. Der Klinkenanschluss für den Fußschalter liegt etwas verschoben auf der Geräterückseite.)

Ausgepackt

Der kleine Karton, der den Audiolooper sicher zu euch nach hause bringen soll ist verheisungsvoll leicht gepackt. Im Lieferumfang enthalten ist neben einer dringend empfohlenen Anleitung (später dazu mehr) ein USB-Kabel Typ B, Klinkenadapter für einen unterstützten Fußschalter und eben die kleine Kiste, die mit 121mm x 66mm x 40mm in jedem Setup einen Platz finden dürfte. Bei dieser Größe ist natürlich besonders interessant, wie rutschfest das Gerät ist. Vier Noppen sorgen auf jeden Fall für genügend Grip, wenn das Teil flach auf einer nicht zu glatten Oberfläche platziert wird.

Angefasst

Apropos Oberfläche: der MIDI Looper fühlt sich trotz metallenem Gehäuse nicht zu kalt an. Dieses soll laut Herstellerwebsite in den Farben Schwarz, Purpur und Blau zur Verfügung stehen, wobei nur letztere Variante in den gutbesuchten Online-Regalen der Musikläden zu finden ist. Der Preis beträgt zudem rund 270€ – eine Menge Holz!

(Oberfläche des MIDI Loopers von Future Artist. Stetig läuchtendes, rotes Licht bedeutet: Aufnahme läuft. Das Orangene Licht, dass auf dem vierten Track aufgenommen wird.)

Bedient wird das kleine Tool über zwei sehr gut verarbeitete Drehknöpfe, die schönes, knackiges Feedback geben. Weniger knackig, dafür aber hintergundbeleuchtet kommen zwei Taster daher, die euch über verschiedene Farben signalisieren, in welchem Modus ihr euch gerade befindet, oder die im Tempo des gewählten BPM blinken. Neben der Beschriftung, die euch eine kleine Gedächtnisstütze für die einzelnen Funktionen sein soll, finden sich auf der Rückseite ein USB-Anschluss, über den der Looper auch mit Strom versorgt wird, eine Miniklinke für einen anschliesbaren Fußschalter und je ein MIDI In und Out. Letzgenanntere Anschlüsse haben jedoch leicht Spiel, was etwas anfällig wirkt – gerade weil diese Buchsen ja häufig ein- und augesteckt werden ist das etwas schade.

Losgespielt

Geräte verkabelt und los geht’s. Insgesamt stehen euch vier Tracks zur Verfügung, die ihr unabhängig voneinander bespielen, starten und stoppen könnt. Natürlich ist auch Overdubbing möglich. Eine Aufnahme startet ihr mit Druck auf den Linken Taster, der daraufhin rot blinkt, um euch die Aufnahmebreitschaft zu signalisieren. Mit einem weiteren Druck werden eingehende Midi-Signale aufgezeichnet, die dann mit einem weiteren Druck auf Dauerschleife abgefeuert werden.

Etwas unübersichtlich und auch fummelig wird es allerdings, wenn ihr einmal eine solche Aufnahme löschen oder wiederrufen möchtet. Einzige Orientierung bieten die Farben der beiden Tasten. Unbedingt notwendig also, dass ihr euch zuvor einmal ausgiebig mit der Anleitung beschäftigt und die zugrundeliegende „Menüstruktur“ auswendig lernt. Für musikalische Momente, in denen mehr gar nichts geht oder ihr euch schlichtweg verzettelt habt, wäre ein weiterer „Reset“-Knopf wünschenswert gewesen.

Mit an Bord ist auch eine Quantisierungsfunktion, mit der ihr eure Aufnahmen im 1/4- bis 1/96-Raster timen könnt. Pro Track lassen sich 1 – 64 Takte aufnehmen. Das passt!

Fazit

Der MIDI Looper von Future Artist macht nicht nur verdammt viel Spaß – er öffnet tatsächlich auch eine spannende Welt, in der ihr eure Controllereingaben ohne PC loopen könnt. Für die Bühne ist das Gerät robust verarbeitet – auch wenn die MIDI-Anschlüsse einen leicht wackligen Eindruck machen. Zugunsten der geringen Größe muss man ein etwas verzweigtes und auf den ersten Blick unübsersichtlicheres Bedienkonzept in Kauf nehmen. Der Preis von knapp 270€ ist dazu sehr hoch – kann für das einzigartige Konzept allerdings gerechtfertigt sein, wenn man ohne PC in kompakter Bauweise loopen möchte.

Weiterführende Links:

Hersteller-Website