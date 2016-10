Singende Topfpflanze: Flora Sonora

Flower Power pur! Jetzt singen die Topfpflanzen. Wobei… Singen tut in unserem heutigen Video immer noch der Synthesizer. Die Pflanze dient sozusagen ’nur‘ als Controller.

Bei der Installation ist neben der Pflanze noch der Modularsynth Synthon 3000 in Verwendung. Die Technik dahinter: per EEG wird die grüne Topffplanze an den Synthie angeschlossen, der dann quasi auf jede Bewegung und Berührung reagiert; aber eben auch auf Pfeffer, eine Gießkanne und vieles Weitere.

Die Installation wurde vor etwa 30 Jahren zum ersten Mal bei einer tropischen Ausstellung uraufgeführt. Seitdem hat das Projekt nichts an Kuriosität verloren – oder? 😉