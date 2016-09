Roland VP-03, TR-09 & TB-03 vorgestellt!

Roland hat es tatsächlich getan! Im Rahmen des “909”-Days (9. September 2016) stellte der Hersteller die langersehnten Reproduktionen der Klassiker TR909, VP-330 und TB-303 als Familienzuwachs der limitierten Boutique Serie vor.

Wer sich allerdings auf Grund des perfekt in Szene gesetzten Original Vintage Looks der Drum-Machine TR-09, des Bass-Synthesizers TB-03 sowie dem Vocoder VP-03 über eine analoge Wiedergeburt der 80er-Jahre-Schätzchen gefreut hat, wird beim genaueren Lesen der Pressmitteilungen eines Besseren belehrt.

Statt auf analogen Schaltungen, basieren die volldigitalen Geräte nämlich auf Rolands bereits von der AIRA-Serie bekannten ACB-Algorithmen welche lediglich maximal authentisches Analog Circuit Behaviour versprechen. In wie weit die virtualisierten Hardware-Pendants in der Lage sein werden Sound und Vibe der original Kult-Maschinen zu rekreieren, werden wir hoffentlich in Kürze in einem ausführlichen Test klären können.

Neben einem amtlichen Sound versprechen die kleinen bei Bedarf auch im Batteriebetrieb performenden Boutique Synths, zudem auch erweiterte Funktionen wie Audiointerface-Integration und integrierte Lautsprecher.

Mehr zu den mit 439,– Euro und 495,– Euro (TR-09) taxierten und ab Oktober verfügbaren Geräten TB-03, TR-09 und VP-03 von Roland unter:

www.roland.com