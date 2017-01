NAMM 2017: Roland GO:KEYS

Satisfaction Guaranteed: Mit seinem neuem GO.KEYS -Keyboard will Roland auch Anfängern zum Erfolgserlebnis verhelfen. Das fünf-oktavige Keyboard bietet neben Standard-Keyboardfunktionen die Möglichkeit, Loop-Phrasen mit einer Taste zu triggern, diese zu schichten und zu Songs zu verketten. Außerdem lassen sich in Echtzeit Drumrolls und Modulations- Pitch- und Filter-Effekte erzeugen. 500 hochwertige Sounds sind an Bord. Via Bluetooth kann das Keyboard mit dem Smartphone oder Table kommunizieren, um diese Geräten für Jams zu nutzen. Dank eingebauter Speaker und Batteriebetrieb lässt sich überall mit dem Gerät arbeiten. Die günstigste GO:KEYS-Version wird vorraussichtlich um die 300,– Euro kosten.

www.roland.de