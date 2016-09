Der Hyve Touch-Synthesizer in Aktion

Es ist schon eine ganze Weile her, seit man von dem Hyve Touch Synthesizer gehört hat. Bereits Ende Oktober des Jahres 2015 zeigte die Website cdm.link eine erste Sneak Peek des spannenden Mini-Synthies.

Seit der Vorstellung des Touchsynthies, der im entferntesten an einen Monotron oder an ein Stylophon erinnert, gibt es eine große Fangemeinde um das kleine Gerät mit der Touch-Bedienung. Zuletzt konnte man das Gerät in DIY-Manier bei Workshops selber bauen.

Wir haben heute ein sehenswertes Video für euch, in dem Hyve zusammen mit einem Wii-Controller performt. Sehenswert!