Angeklickt: Gratissynth Mono Junction für Max For Live

Sparfüchse und Ableton-Schrauber aufgepasst! Sonicstate bietet euch einen Max For Live Synthesizer an, der in Zusammenarbeit mit Meta Function entwickelt wurde. Der Download ist dabei Gratis – wir haben uns das kleine Stück Software für euch auf unserem Laptop installiert.

Für den Download des Mono Junction benötigt ihr Name und Emailadresse – die anschließend heruntergeladene Datei zieht ihr wie gewohnt in den dafür vorgesehenen Order “Max Instrument”. Vorraussetzung ist Ableton Live in Version 9.6.2 und Max4Live 2.7.3.

Oberfläche des M4L-Synthies Mono Function von Sonicstate

Dann kann es losgehen: vor euch liegt ein digitaler Mono-Synthie mit fünf Wellenformen (Sinus, Sägezahn, Dreieck, Pulse und die Eigenkreation negSawPW, die Detune-Sounds beherrschbar machen will und dafür PWM nutzt. Dazu jeweils 3 mal Envelope sowie LFO. Weitere Möglichkeiten zur Soundgestaltung bietet eine weitreichende Filtersektion, die verschiedenste Charakterisitken beherrscht. Eine Modulationssektion komplettieren die vielfältigen Optionen, die ihr mit dem Gratissynthie habt.

Ausgelegt ist die Software für Leadsounds, Bässe und Klänge, die ihr für Arpeggien nutzen könnt. Sinnvoll ist auch je ein ‘Oszilloskop’ für die Modulationsektion und den gesamten Output. Appropos: neben Letzgenanntem (dass die Wollenform auch als Spektrum ausgeben kann) könnt ihr auch die Reaktion des M4L-Plugins auf eure (Tasten-)Eingaben festlegen: ob der der letztgespielte Ton oder der jeweils höchste oder niedrigste erklingen soll – und ob gehaltene Töne retriggert werden sollen.

Insgesamt ist das Plugin ein gutes Einsteiger Plugin in die Welt von Max For Live, dass mit so manch ungewöhnlicher Funktion aufwartet. Die Optik ist abletontypisch und die Bedienung geht leicht von der Hand – zudem werden knapp 50 Presets mitgeliefert, mit denen ihr gleich loslegen könnt.

>> Zum Download des Max4Live Synthies <<