Remixing und Sampling mit Cubase Pro 11 – Sebastian Mönch

In diesem Workshop zeigt euch Sebastian Mönch, Senior Product Specialist International bei Steinberg, wie ihr aus einem vorhandenen Song in Cubase Pro 11 Vocals per VariAudio und der Akkordspur an neue Harmonien anpassen könnt. Außerdem demonstriert er euch, wie ihr Instrumente per SamplerTrack 2 hinzufügt und steht für eure Fragen zur Verfügung!

In diesem Vocals aus vorhandenem Song extrahieren

Vocals per VariAudio an neue Harmonien mittels der Akkordspur anpassen

Weitere Instrumente per SamplerTrack 2 hinzufügen und kreativ nutzen

Fragen und Antworten

Unser Partner: Steinberg

Datum: Freitag, 11.12.2020

Uhrzeit: 15:00 – 15:30

