Parafoner Modularsynth von Erica Synths im Test

Nur vier Jahre seit seiner Firmengründung brauchte Erica Synths aus Riga, um sich von seinen mittlerweile Legion zählenden Fans in aller Welt seinen exzellenten Ruf in schwarzen Beton, … Entschuldigung: Bakelit gießen zu lassen. Nein, mittlerweile sind die Module und Modulzusammenstellungen der sogenannten »Black«-Reihe nicht mehr aus den Synthesizerwelten dieses Planeten wegzudenken.

Zunächst hieß das kleine Schwarze schlicht »Black System«, nun liegt es auf meinem Studiotisch und möchte plötzlich »Erica Synths Black Polivoks System« genannt werden. Zwei helle Holzteile flankieren den Test-Synth, und das gesamte schwarz lackierte Aluminiumrack mit seinen neun Modulen aus der insgesamt mehrere Dutzend Module umfassenden »Black«-Reihe macht hinsichtlich seiner Verarbeitung eine sehr edle Figur. Gerade die Bakelit-Potis liegen wunderschön in der Hand und möchten unbedingt angefasst werden. Selbstredend ist das kleine Modularsystem mit mitgeliefertem Netzteil und einigen Patchkabeln gleich anschlussfertig, und ich zähle insgesamt 55 Abgriffpunkte.

Didaktisch richtig und pragmatisch gut konzipiert ist das erste Modul links im Rack ein Black MIDI-CV v2, also ein kompaktes zweistimmiges MIDI-Interface. Es versteht mono- oder duofone Signale und kann diese auch als zwei getrennte MIDI-Kanäle verwalten. Ein kleiner versteckter Button möchte vier Sekunden lang gedrückt werden und eröffnet dann diverse Konfigurationsmöglichkeiten, die ich mit einem angeschlossenen MIDI-Keyboard auf der untersten Oktave auswählen kann. In diesem Modus können schlicht MIDI-Kanäle gesetzt werden. Drücke ich ein weiteres Mal auf den kleinen Schalter, was die kleine LED mit einer schnelleren Blinkfrequenz quittiert, gelange ich in die Konfiguration für externe Modulationen wie Pitchbend an CV1, CV2 etc. Zusätzlich beherrscht das kleine vielseitige Modul MIDI-Clock-Output und smoothes Portamento auf beiden Kanälen. Funky!

