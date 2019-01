NAMM 2019: MIDI 2.0 angekündigt

Bereits im vergangenen Jahr zur NAMM 2018 wurde der MIDI-Standart erweitert. Damals ging es mit “MPE” um die Möglichkeit, über MIDI expressiver zu spielen und die Signale entsprechend an Sounderzeuger weiterzuleiten. In diesem Jahr wurde mit MIDI 2.0 pünktlich zur NAMM 2019 gleich ein ganzes Rundum-Update angekündigt.

Version 2.0 des Standarts wird zunächst in der Prototypen-Phase starten. Dabei sollen die Neuerungen zunächst noch von einigen Herstellern erprobt und getestet werden. Da sich die Spezifikationen hier noch ändern können, sind diese noch nicht veröffentlich worden. Einige Details lassen sich aber auf dieser Website bereits abrufen.

Die Spezifikationen sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Als große Neuerungen sind auf der offiziellen MIDI-Website bisher genannt:

“The MIDI 2.0 initiative updates MIDI with auto-configuration, new DAW/web integrations, extended resolution, increased expressiveness, and tighter timing — all while maintaining a high priority on backward compatibility”