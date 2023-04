Multimode-Dual-Filter für das Eurorack

NAMM 2023: Modbap stellt Meridian vor

Zur NAMM 2023 gibt es ein interessanten neues Stereo-Filter bon Modbap.

Meridian ist ein digitales Dual-Multimode-Stereo-Filter-Array mit 14 PS, das dem Benutzer die Wahl zwischen 4 wählbaren Filtertypen pro Seite und 4 wählbaren Filtermodi pro Seite sowie 2 Effekten (Drive & Phase Shift) und der Möglichkeit des Pings bietet. Dies ermöglicht dem Benutzer die Flexibilität, mit einem einzigen leistungsstarken Eurorack-Filtermodul eine Reihe einzigartiger Klangtexturen und Klanglandschaften zu erzeugen.

Meridian steht für die Idee eines Treffpunkts oder einer Konvergenz verschiedener Elemente. Filter werden oft verwendet, um verschiedene Klänge zu mischen, zu formen und zu einem zusammenhängenden Ganzen zu verfeinern. Meridian wird oft durch die Vorstellung einer Barriere oder einer Linie dargestellt, die Teile voneinander trennt. Dieses Konzept spiegelt die Art und Weise wider, wie der Filter verschiedene Frequenzen und Klangelemente abgrenzt und einen definierten Kontrast erzeugt, der den Gesamtklang formt.

In diesem Zusammenhang vermittelt der Name Meridian ein Gefühl von Gleichgewicht, Harmonie und Einheit, während er gleichzeitig eine klare und definitive Trennung zwischen verschiedenen Klangelementen suggeriert. In ähnlicher Weise ermöglicht Modbap Meridian die Verwendung von zwei auswählbaren, gemischten oder aufeinander abgestimmten Filtertypen und zwei auswählbaren, gemischten oder aufeinander abgestimmten Filtermodi, um das Ausgangsmaterial in neue, zusammenhängende Texturen umzugestalten und zu verfeinern.

Die beiden Meridian-Filter haben jeweils unabhängig voneinander einstellbare Parameter für Cut Off, Resonanz und Kontur. Der PrimeFreq-Regler ist der zentrale Makro-Regler für beide Filter im Tandem. Das Modul verfügt über eine dynamische Steuerungsfunktion mit dem treffenden Namen “Ping”. Die Aktivierung von Ping wird über den Ping-Eingang aktiviert. Darüber hinaus erlaubt das Filter die Auswahl zwischen seriellen und parallelen Routing-Konfigurationen und ist in der Lage, auf Knopfdruck entweder als Stereosystem oder als zwei unabhängige Monokanäle zu funktionieren.

Meridian verfügt über eine Auswahl an Filtern (einschließlich Ladder, OTA, Comb und Vocal Formant), um eine große Bandbreite an Texturen zu erzeugen. Seine Fähigkeiten zur Klangformung werden durch zwei charakteristische Effekte ergänzt: Phase Shifter und Drive.

Alle wichtigen Funktionen des Meridian können über CV-Eingänge moduliert werden. Mit dem Clock-Eingang kann zum Beispiel eine Synchronisation zum Tempo erreicht werden, was ein taktsynchrones Phase Shifting ermöglicht.

Wie für Modbap-Module typisch, wurde Meridian mit Blick auf Tweak-Fähigkeit und Performance entwickelt und ist der perfekte Begleiter für Modbap Osiris.

Meridian kostet 449,- €

