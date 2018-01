NAMM 2018: Korg ARP OYSSEY FSQ

Zur NAMM 2018 präsentiert ARP eine streng limitierte Auflage des beliebten ARP ODYSSEY Analogsynthesizers in Originalgröße.

Anzeige

Der duophone Kult-Synthesizer enthält alle drei Filtertypen, die in den verschiedenen Revisions des Originalinstruments erhältlich waren. Zur Auswahl stehen die Designs aller drei Revisions: Rev1 (Weißes Bedienfeld mit schwarzer Beschriftung), Rev2 (Schwarzes Bedienfeld mit goldfarbener Beschriftung) und Rev3 (Schwarzes Bedienfeld mit orangefarbener Beschriftung). Die in Japan montierten Instrumente werden im Bundle mit einem SQ-1 Step Sequencer im limitierten ARP Design ausgeliefert. Alle drei Modelle sind nur in extrem begrenzter Stückzahl verfügbar.

Die Features:

– Legendärer, duophoner Analogsynthesizer

– Originalgröße

– Streng limitiert

– Im Bundle mit SQ-1 Step Sequencer im limitierten ARP Design

– Montiert in Japan

– 37 Tasten

– Alle drei Filtertypen der verschiedenen Revisions

– USB-MIDI, CV / GATE / TRIG

– In drei Farbvarianten erhältlich

Empfohlener Verkaufspreis: 1.679,00 €

Korg