5 App-Tipps für die Weihnachtstage (iPhone/iPad)

Könnte man Apps einpacken und unter den Weihnachtsbaum legen – der ein oder andere Musiker hätte sicherlich duzende kleine Päckchen zum aufreissen und ausprobieren. Wir haben 5 Empfehlungen für Musik-Apps, die wir dieses Jahr auf unserer Website getestet haben!

Auch für die KEYBOARDS geht ein Jahr voller spannender Geräte, Apps und Musiker zu Ende. Deswegen möchten wir euch kurz vor dem Jahreswechel noch einmal 5 Apps empfehlen, die ihr 2017 vielleicht verpasst habt. Dabei haben wir allerdings bewusst auf ein Ranking verzichtet – einen klaren Sieger gibt es also nicht.

Unser Fazit in Kurzform: Analoger Spaß mit schicker Oberfläche! Eine virtuell-analoge Synthie-App, die sich aufgrund zahlreicher komplexerer Funktionen und Features vor allem für fortgeschrittene User eignet.

Unser Fazit in Kurzform: Übersichtlich gestaltete und intuitive Musikapp die sich auch für Einsteiger und Neugierige ohne (musikalische) Vorkenntnisse eignen. Herumprobieren macht mit dieser App einfach Spaß!

Unser Fazit in Kurzform: Ein wahres Paradies für Klangexperimente mit Samples, Slices und Grains – die Oberfläche lädt zum Herumprobieren ein und überzeugt mit weitreichenden Sound-Optionen.

Unser Fazit in Kurzform: Auch mit der App ARP ODYSSEi liefer Korg in gewohnt sehr hoher Qualität ab. Bei der Simulation eines Geräte-Klassikers locken zahlreiche Features und der schon von Haus aus (in den rund 100 Presets) sehr gut klingende Sound!

Unser Fazit in Kurzform: Analoger Sound satt bei dieser schicken und gut durchdachten Synthie-App. Eine klare Empfehlung für fortgeschrittene User und solche, die es werden wollen!

>> Zu unserem Test des Zeeon Synth

Was waren eure App-Higlights des Jahres? Schreib uns in die Kommentare! 🙂