#BeiMirImStudio

Stelle dich und dein Studio vor und gewinne! Wir verlosen Preise im Wert von rund 5.000 Euro

Wir wollen die Studioszene und alle Tonschaffenden mit unserer Reichweite unterstützen und damit einen Beitrag zur Hilfe in der aktuellen Krise leisten! Deshalb bieten wir dir in dieser schweren Phase die Gelegenheit, dich, dein Studio und deine Arbeit im Heft, auf unserer Website und unseren Kanälen vorzustellen.

Egal ob Metal, HipHop oder Schlager, egal ob mit oder ohne eigenem Studio, egal ob engagierter Hobby-Engineer, semiprofessioneller oder hauptberuflicher Audio-Engineer: Zeig uns dein Studio und was du bisher gemacht hast, zeig uns deine Stärken und deine Meilensteine! Alle Einsendungen werden wir als Beitrag in unserem Tonstudio- & Produzenten-Guide für den deutschsprachigen Raum auf www.studioszene.de und www.soundandrecording.de veröffentlichen und euch damit eine weitere Online-Präsenz verschaffen.

Mit deiner Bewerbung nimmst du außerdem an unserer Verlosung mit Preisen im Gesamtwert von mehr rund 5.000 € teil. Und damit dein Studio auch in der Live-Branche und bei Musikern sichtbar ist, wird der Guide auch bei unseren Schwester-Magazinen Gitarre&Bass, Sticks, KEYBOARDS und Production Partner online präsent sein!

Unsere Partner:

Sennheiser – Adam Audio – Apogee – Zoom – MOTU – ZAOR – mbkustik – Gitarre&Bass – Sticks – KEYBOARDS – Production Partner.

Wir verlosen unter allen Teilnehmern folgende Gewinne im Gesamtwert von rund 5.000 Euro:

Studiotisch Miza X2 von Zaor

Der Studiotisch Miza X2 gehört zu den Top-Produkten aus den Hause Zaor und hat einen Wert von knapp 2.000,- Euro. Infos findest du hier.

Akustikmessung für dein Studio

mbkustik spendiert eine akustische Messung deiner Regie in Deutschland inkl. Beratung im Wert von ca. (je nach Distanz) 400,- Euro (Osnabrück), 800,- Euro (Köln), 1400,- Euro (München). Infos findest du hier.

Adam Audio Studio Pro SP-5

Ein Adam Audio Studio Pro SP-5 Kopfhörer im Wert von rund 550,- Euro. Zum Test geht’s hier entlang.

USB-Podcast-Mikrofon Apogee Hype Mic

Sound Service stellt u.a. das Podcast-Mikrofon Apogee Hype Mic im Wert von rund 400,- Euro zur Verfügung. Den Schnelltest findest du hier.

Zoom H6 black

Ebenfalls von Sound Service wird der Zoom H6 black gestellt im Wert von rund 400,- Euro. Infos findest du hier.

Sennheiser MK4

Ein Sennheiser MK4 Großmembran-Kondensatormikrofon im Wert von rund 300,- Euro. Zum Test geht’s hier entlang.

Motu M2

Ein Motu M2 Audio-Interface im Wert von knapp 200,- Euro. Den Test findest du hier.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2020.

Bild: Foto: Mohacsi Laszlo Arpad Unser Hauptpreis: Der Zaor Studiotisch MIZA X2 im Wert von 2000 Euro. mbkustik spendiert eine akustische Messung deiner Regie in Deutschland inkl. Beratung. Bild: Dr. Andreas Hau Adam Audio Pro SP-5 Kopfhörer – Wert ca. 550 Euro. Bild: Dieter Stork Das Apogee Hype Mic Podcast-Mikrofon. Preis knapp 400 Euro Der Fieldrecording-Klassiker: Zoom H6 black – Wert ca. 400 Euro Bild: Dieter Stork Der Studio-Klassiker: Sennheiser MK4 – Wert ca. 300 Euro. Motu M2 – 2-Kanal USB C Audiointerface: Wert knapp 200 Euro

Die Gewinne werden zufällig unter alle Teilnehmern verlost. Die Preise können nicht in Bar ausgezahlt werden.

Bewerbung – Das brauchen wir von dir!

Schick uns deine Eigen-Präsentation per Mail unter dem Betreff “#BeiMirImStudio” an redaktion@soundandrecording.de. Deine Präsentation veröffentlichen wir auf www.soundandrecording.de, damit dich Bands, Künstler und sonstige Auftraggeber schnell finden können.

Wenn du ein eigenes Studio hast, brauchen wir folgende Infos:

Deinen Namen und der deines Studios

Kontaktadresse (z.B. Email, Facebook, Instagram oder Website)

Wohnort/Sitz (inkl. Postleitzahl)

Einen “copy-paste-fertigen” Fließtext mit rund 200 – 400 Wörtern. Welche Arbeiten bietest du an – Recording, Mixing, Mastering? Außerdem eventuell Beat-Programming, Songwriting, Producing, Sounddesign, Film-Ton, Sprachaufnahmen oder sonstige musikalische Arbeiten? Bist du “Alles-Könner” oder auf Genres spezialisiert? Wenn ja, welche?

Media-Daten, z.B.: Bilder z.B. von dir, deinen Räumen, deinem Outboard und/oder deinem Mikrofonarsenal, Links zu Audio- und/oder Video-Beispiele von deinen bisherigen Produktionen.

Gerne kannst du auch ein Highlight aus deinem Studio erzählen.

Gibt es z.B. Produzenten, mit denen du zusammenarbeitest?

Und welchen Preis möchtest du am liebsten gewinnen? (Wird nicht veröffentlicht.)

Wenn du als Audio-Engineer/Producer aktiv bist, brauchen wir folgende Infos:

Dein Name

Kontaktadresse (z.B. Email, Facebook, Instagram oder Website)

Wohnort/Sitz (inkl. Postleitzahl)

Einen “copy-paste-fertigen” Fließtext mit rund 200 – 400 Wörtern. Welche Arbeiten bietest du an – Recording, Mixing, Mastering? Außerdem eventuell Beat-Programming, Songwriting, Producing, Sounddesign, Film-Ton, Sprachaufnahmen oder sonstige musikalische Arbeiten? Bist du “Alles-Könner” oder auf Genres spezialisiert? Wenn ja, welche?

Media-Daten, z.B.: Links zu Audio- und/oder Video-Beispiele von deinen bisherigen Produktionen.

Gibt es Studios mit denen du gerne zusammenarbeitest?

Gibt es Equipment, das du z.B. für Aufnahmen stellen kannst?

Und welchen Preis möchtest du am liebsten gewinnen? (Wird nicht veröffentlicht.)

Bitte beachte(!): Wenn du Bild-, Audio- und/oder Video-Material von und mit Künstlern einreichen möchtest, mit denen du zusammengearbeitet hast, hole dir vorerst eine formlose Erlaubnis bei ihnen ein.

Zusammen wollen wir das das Positive aus dieser Zeit rausholen und uns auf zukünftige Projekte vorbereiten. Wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen unter die Arme greifen können!

Übrigens

Auch der Studiomöbel-Hersteller Zaor hat eine ähnliche Aktion bei der ihr monatlich hochwertige Preise gewinnen könnt:

Zaor Studio of the Month

Zeigt uns, wie Ihr Eure Studios (zumindest zum Teil) mit unseren Möbeln eingerichtet habt!

Jeden Monat wählt die Community einen Gewinner aus den Einsendungen, der neben der Auszeichnung als „Zaor Studio of the Month“ auch einen Octopus Stand, ein Paar Speaker Stands oder einen Humanscale Monitorarm gewinnt.

Am Ende des Jahres ziehen wir aus allen Monatsgewinnern einen Jahresgewinner, der nach Las Vegas in die DMI Studios des dreifachen Grammy-Gewinners Luca Pretolesi eingeladen wird – inklusive Flug, Hotel und Mietwagen. Arbeitet gemeinsam mit Luca an einem Mix oder Master!

Schickt uns Bilder Eurer Studios mit einer kurzen Beschreibung und gewinnt diese traumhaften Preise!

Schaut unbedingt mal vorbei! zaorstudiofurniture.com/studio-of-the-month/