Nahtlose Integration und reibungslose Performance

Steinberg veröffentlicht Cubase 12

Steinberg hat jüngst die neuste Version von Cubase veröffentlicht. Die 12 Generation der beliebten DAW beinhaltet Updates für alle Familienmitglieder: Cubase Pro, Cubase Artist und Cubase-Elements.

Unbegrenzte Kreativität

Eines der Highlights von Cubase 12 ist der erweiterte Controller-Support. Alle drei Varianten ermöglichen über das automatische Erkennen ausgewählter Controller und die Bereitstellung erweiterter Optionen beim Mapping externer Geräte, eine nahtlose Integration von MIDI-Controllern in das Ökosystem von Cubase 12. Wo wir gerade beim Thema nahtlos sind, die Arbeit mit Chord Track wurde durch eine Drag & Drop-Möglichkeit erweitert, mit der sich Audio-Events gezielt verschieben und einsetzen lassen, um MIDI-Akkordverbindungen auch für Audio bereitzustellen. Weitere neu in Cubase Pro und Cubase Artist integrierte Features umfassen die Funktionslösung Scale Assistant in VariAudio für einfache Pitch-Edits und Timing-Korrekturen sowie den FX Modulator, welcher eine ganze Reihe an Effektmodulen neben einem umfangreichen Envelope-Editor bereitstellt.

Mehr Workflow, weniger Workload

Mit dem neuen Raiser Limiter verfügt Cubase Pro 12 über eine Erweiterung seines bisherigen Portfolios an Dynamik-Prozessoren. Die Verbesserungen von AudioWarp stehen sowohl der Pro- als auch der Artist-Edition zusammen mit dem ebenfalls enthaltenen Free Warp Tool für simultane Timing-Korrekturen von multiplen Tracks innerhalb des Projekt-Fensters zur Verfügung. Der gesamten Cubase-Familie gemein sind Verbesserungen des Editing-Workflows mit nahezu Sample-genauer Lautstärke-Automation, welche zudem nicht länger durch die gesetzte Buffer-Größe beeinflusst wird.

Zugang zu professionellen Standards

Die mit Verbesserungen und neuen Presets erweiterten Logical Editors erlauben Nutzern das Erstellen und Anpassen der leistungsfähigen Logik-Optionen in Cubase 12. Weitere Ergänzungen umfassen Dolby-Atmos-Support (wird in Kürze im Rahmen eines Service-Updates zur Verfügung gestellt) und Features wie das Bereitstellen von zwei Videotracks, welche bisher ausschließlich Nuendo-Nutzern vorbehalten waren. Ab sofort Teil der Produktpakete Cubase Pro 12 und Cubase Artist 12 ist außerdem das neue Felt Piano Verve, welches mit höchster Präzision in den Yamaha Studios in Los Angeles aufgenommen wurde.

Und es gibt noch mehr

Cubase 12 setzt inzwischen ebenfalls auf das kürzlich von Steinberg eingeführte und deutlich flexiblere Lizenz-System auf ID-Basis. Um Cubase 12 auf bis zu drei Rechnern betreiben zu können, müssen sich Kunden lediglich mit ihrer Steinberg-ID einloggen – auf einen physischen Kopierschutz wird komplett verzichtet.

Cubase 12 läuft jetzt nativ auf Apple Silicon Prozessoren und profitiert von stark beschleunigten Prozessen und eine optimierte Performance in vielen Bereichen. Weitere neue Features und Möglichkeiten in Cubase 12 umfassen:

Verbesserte Performance inklusive erweiterter Navigation sowie dem Zoomen innerhalb großer Projekte

Import von Tempo- und Signature-Tracks aus anderen Projekten und Track-Archiven

Neue Glättung von Wellenformen für noch akkurateres Audio-Editing Seite 3 von 4

Bluetooth-over-MIDI in Windows 10 (oder höher)

Neue SuperVision-Module, inklusive VU-Meter, Spektrum-Keyboard, Phasen-Balance, Level- und Loudness-Histogrammen

Audioexport mit Sidechain-Unterstützung

Fortschrittlicher Crossfade-Editor für mehr Fade-Kontrolle und verbessertem Editing

ARA-Erweiterungen können nun sämtliche Events innerhalb eines Tracks editieren

Preis und Verfügbarkeit

Die UvP liegt für Cubase Pro 12 bei 579,- Euro; Cubase Artist 12 bei 329,- Euro; Cubase Elements 12 bei 99,99 Euro. Cubase ist ab sofort im Fachhandel oder direkt beim Hersteller erhältlich.

Kunden, die Cubase Pro 11, Cubase Artist 11, Cubase Elements 11 oder eine frühere Version der Softwaretitel nach dem 10. November 2021 erworben und aktiviert haben, erhalten ein kostenfreien Updates auf die aktuelle Version.

