Designte Sounds in der Musikproduktion – Mr. Herms & Simon Heeger – Wochenrückblick #30

Hermann Schepetkov aka Mr. Herms und Simon Heeger komponieren bei 2WEI mit insgesamt sechs Leuten gemeinsam Film-, Trailer- und Werbemusik, arbeiten aber auch zusammen an Musikproduktionen. In dieser Episode sprechen wir mit den beiden über ihre Zusammenarbeit bei 2WEI, das gemeinsame Komponieren und das kreative Designen von Sounds in der Musikproduktion, wo auch gerne mal akustische musikalische Elemente zweckentfremdet, verformt und unkonventionell und kreativ eingesetzt werden. So wird beispielsweise ein Wort aus dem Refrain verdreht zur Main-Percussion im Song. Mit welchen Tools sie dabei arbeiten, welche Ziele sie damit verfolgen und welche Philosophie dahintersteckt, erfahrt ihr im Podcast. Viel Spaß beim Hören!

Shownotes

Im Interview erklären Simon und Christian, wie das Business aufgebaut ist, was Kompositionen leisten müssen und wie sie ihre Nische suchten und fanden.

Mr. Herms #BeiMirImStudio:

https://www.soundandrecording.de/tonstudio-guide/mr-herms-produktion-sounddesign-werbe-und-filmmusik/

Website:

https://2wei.audio

Unsere Sounddesign-Tutorials findest du hier:

https://www.soundandrecording.de/thema/sounddesign/

sonicLab Fundamental

https://www.sonic-lab.com/fundamental/