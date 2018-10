Christian Vorländer und Simon Heeger im Interview

Filmmusik, Werbemusik, Trailermusik von 2WEI

(Bild: Florian Bison)

Simon und Christian, das sind 2WEI. Zwei, die inzwischen schon mehr geworden sind. Im Team wird bei 2WEI mit insgesamt sechs Leuten gemeinsam Film-, Trailer- und Werbemusik komponiert. Wie das Business aufgebaut ist, was Kompositionen leisten müssen und wie sie ihre Nische suchten und fanden, haben sie uns erzählt.

Erst Anfang 2016 haben sich Christian und Simon zusammengetan, obgleich die erste Idee dazu schon viel älter war. Kennengelernt und befreundet haben sich die beiden damals während ihres Musikproduktions-Studiums in Enschede an der ArtEZ Musikhochschule im Studiengang Media Music. Und schon damals haben sie sich − halb im Scherz, halb im Ernst − dazu entschlossen, sich eines Tages in LA über einem Surfshop ein Studio einzurichten − das war 2005. Nach dem Studium kamen beide ihrem Traum in den USA schon näher. Zunächst Simon, der in LA zwei Jahre als 2nd Engineer in den legendären Conway Recording Studios engagiert war, wo er Tag ein, Tag aus Top-Musikern wie Alica Keys, Britney Spears und zig weiteren Superstars begegnete. Das Timing meinte es zunächst nicht gut mit den beiden, denn als Simon zurück nach Deutschland kam, klatschte er quasi am Flughafen mit Christian ab, der nun seinerseits für knapp sechs Jahre in die Staaten ging und dort mit Junkie XL und sogar Hans Zimmer zusammenarbeitete. Eine extrem harte, aber auch gute Schule mit teilweise 100-Stunden-Wochen. Da musste man sich eben durchbeißen. Und vor gut zwei Jahren setzten sie ihr gegenseitiges Versprechen in die Tat um, wenngleich LA durch Hamburg ersetzt wurde – vorerst.

Wie sieht denn die Filmmusik State of the Art aus?

Es gibt hier eine interessante Entwicklung: In der heutigen Filmwelt fällt auf, dass es in den meisten Hollywood-Filmmusiken kaum noch große Melodien z. B. à la John Williams gibt. Die Soundtracks sind viel subtiler geworden, da offensichtlich befürchtet wird, dass große Melodien und Themen zu sehr von dem Bild oder der Story ablenken …

