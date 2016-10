Theorie und Praxis der Orchestersimulation

Das klassische Sinfonie-Orchester, wie es sich in Europa seit dem 17. Jahrhundert entwickelt, ist in seiner Opulenz, Dynamik und Vitalität nur schwer zu übertreffen. Die geballte Kraft von bis zu 120 ausgebildeten Musikern gar auf elektronischem Wege mittels Sampling-Technologie nachbauen zu wollen, ist ein ehrgeiziges Vorhaben.

Instrumentenkunde, kompositorisches Geschick, ein ausgeprägtes Gefühl für Klangfarben sowie ein MIDI-Diplom und Gespür für akustische Situationen jenseits von „fetter“ Kompression und kalorienreicher Effektsoße können nur nützlich sein auf dem Weg zur täuschend echten Orchestersimulation. Damit es am heimischen Rechner keine Enttäuschung bei der Urraufführung Ihrer 1. Sinfonie gibt, sollen in dieser Praxisserie einige Kniffe verraten werden, die Ihnen dabei helfen, ein überzeugendes Resultat zu erzielen.

Um ein Gefühl für typisch orchestrale Situationen zu bekommen, ist ein erster Schritt das aufmerksame Hören von orchestraler Musik. Ob von CD, oder noch besser im Konzertsaal: Versuchen Sie, so viele Details wie möglich mitzubekommen, und versetzten Sie sich in die Lage der jeweiligen Musiker, die gerade die Passage spielen. Im Konzertsaal hat man immer noch zusätzlich den optischen Eindruck, was dabei hilft, die zahlreichen Spielarten, insbesondere die der Streicher, besser im Gedächtnis zu behalten.

Suchen Sie das Gespräch mit Musikern, die klassische Instrumente spielen. Sie können aus ihrer Praxis viel über die Limitierungen und die besonderen Stärken ihres Instruments erzählen und das ist meist lebendiger und anschaulicher als die instrumentenkundlichen Abhandlungen einschlägiger Nachschlagewerke, deren Lektüre und Studium natürlich dennoch unumgänglich ist. Die kommenden Workshops werden auch viel mit Instrumentenkunde zu tun haben, aber der Brückenschlag zur elektronischen Umsetzung wird immer parallel erfolgen – und das fehlt natürlich in der traditionellen Literatur.

Neben der Kenntnis von Zusammensetzung und Charakteristik der Instrumente empfiehlt sich auch ein historischer Zugang: Sortieren Sie doch mal Ihre (hoffentlich opulente) Klassik-CD-Sammlung nach den Lebensdaten der Komponisten. Ordnen Sie dann die Komponisten den verschiedenen Epochen zu, und versuchen Sie, die Unterschiede in der Instrumentierung, Orchestergröße und Satzanlage heraus zu hören. Das ist natürlich ein länger angelegtes Projekt, mit dem man eigentlich nie fertig wird, bei dem man aber ständig dazu lernt.

Eine grobe Einordnung der musikalischen Epochen

Alle orchestral angelegten Werke z. B. in der Filmmusik, die neben dem modernen Konzertleben der größeren Städte sicherlich den Hauptanteil zeitgenössischer Orchesterwerke stellt, beziehen sich auf eine oder mehrere der Epochen, wie sie im Kasten grob dargestellt sind. Die Hollywood-üblich elegischen Gefühlsausbrüche angesichts wiederbelebter Dinosaurier oder herzzerreißender Beziehungstragödien bedienen sich meist der bewährten, energiegeladenen Tonsprache der Hochromantik, die durch den Einsatz weit ausladender Streicherorgien und durch respekteinflößendes Blech- und Schlagwerk geprägt wird. Alle bedeutenden oder unbedeutenden Filmkomponisten haben im Wesentlichen dort den musikalischen Umgang mit der großen Emotion gelernt. Und genau das empfehle ich auch Ihnen: Besorgen Sie sich die Partituren Ihrer Lieblingskompositionen, und lesen Sie beim Hören mit. Wenn Sie das regelmäßig tun, wird sich bald eine größere Sicherheit in der Orientierung zwischen den Instrumentengruppen einstellen, und Sie bekommen einen Blick für Standardsituationen.

Literatur-Tipps

Je nachdem, wie weit Ihre musikalischen Kenntnisse sind, sollten sie das Partiturlesen durch die Lektüre von Harmonielehre, Formenlehre, und Instrumentierungskunde begleiten. Der Grundstein aber, um schnell grundsätzliche Fragen zu klären, z. B. wie die Instrumentenreihenfolge in einer Partitur aussieht, ist meiner Meinung nach der gute, altbewährte dtv- Atlas für Musik in zwei Bänden. Dort gibt es eine Übersicht über alle Instrumentengruppen, über alle wichtigen musikalischen Fachausdrücke und über die Grundformen klassischer Musik, wie z. B. Sonatenhauptsatzform, Fuge und Lied. Eine gutes Harmonielehre-Buch zu kaufen ist eine Sache für sich. Die Unterschiede im pädagogischen Konzept, in der grafischen Aufmachung und sogar im theoretischen Background sind groß. Die klassische Harmonielehre, die mir bisher am meisten geholfen hat, ist im Breitkopf & Härtel Verlag erschienen und stammt von Thomas Krämer. Sie teilt sich in zwei Bände, wobei der erste Band die Grundlagen legt und der zweite Band mit der Analyse exemplarischer Passagen weiter ins Thema vordringt. Die beiden Bände sind übersichtlich und klar gegliedert und bleiben nie eine Erklärung schuldig.

Standard bei den Filmkomponisten: das Tascam Gigastudio

Weiterführend kann ich dann noch den Band „Der musikalische Satz“, herausgegeben von Walter Salmen und Norbert J. Schneider (Edition Helbling, Innsbruck), empfehlen. Hier bekommt man einen tiefen Blick in die Kompositions- und Satzweisen der verschiedenen Epochen. Neben den Standards des siebzehnten bis neunzehnten Jahrhunderts werden hier auch modernere Ansätze des zwanzigsten Jahrhunderts wie Dodekaphonik, Mikrotöne oder Minimalmusic vorgestellt. Diese fünf Bücher wären für den Anfang schon mal eine gute Grundausstattung, um auf die meisten Fragen eine Antwort zu bekommen. Im Laufe des Workshops werden noch weitere Literaturtipps folgen.

Technik

Kommen wir zur technischen Seite – es gibt viele Möglichkeiten, ein Orchester zu simulieren. Welche Sie wählen, hängt von Ihrem Anspruch, vom Einsatzgebiet und nicht zuletzt von Ihrem Budget ab. Der Standard bei den Filmkomponisten ist das Gigastudio 160 von Tascam in der derzeitigen Version 2.5. Hartnäckig hält sich in den einschlägigen Internetforen das Gerücht, dass es eine Version 3.0 geben wird, die aber schon ewig auf sich warten lässt. Von Seiten des Herstellers war zumindest soviel in Erfahrung zu bringen, dass man an der 3.0-Version arbeite, die zahlreiche Anregungen der User berücksichtigen werde. Voraussichtlich wird Gigastudio 3.0 im Frühjahr nächsten Jahres zu erwarten sein. Angekündigte Verbesserungen sollen vor allem die Sequenzer-Integration betreffen. Das bereits offiziell für den Januar 2004 angekündigte VST-Plug-In „Giga Pulse“ darf man als Vorboten betrachten, denn der Faltungshall, der sich hinter dem Namen verbirgt, soll fester Bestandteil des Gigastudio 3.0 sein. Es bleibt also weiterhin spannend. Die professionellen Libraries gibt es fast alle im Gigastudioformat. Neben dem Stand-Alone-Konzept des Gigastudios gibt es noch andere Software-Sampler, die sich im Gegensatz dazu als Plug-In in Ihre Sequenzer-Software integrieren lassen: Neben Emagic’s EXS24 und Steinberg’s HALion, die beide die gängigsten Formate unterstützen, gibt es neuerdings auch spezielle Software- Instrumente wie Edirol’s HQ Orchestra oder Native Instrument’s Kompakt, der das Giga-Format unterstützt und in einer speziellen Version im Lieferumfang der neuen East West Symphonic Orchestra Library gleich mit dabei ist.

Die Auswahl an Orchestral-Librarys ist nicht klein. Vom speziellen Sample-ROM-Board ab € 150,– bis zur professionellen Komplett-Library für schlappe € 5.400,– ist hier alles drin.

Auf der Hardware-Seite gibt es zahlreiche Sample-RAM-Erweiterungen für die gängigen Klangerzeuger von Roland, Korg und Emu. Generell kann man sagen, dass die Software- Lösungen auf Grund der nicht vorhandenen Speicherbegrenzung in Sachen Authentizität die Nase vorn haben. Für Popmusik-Produktionen, wenn sich die orchestralen Farben eher im Hintergrund abspielen, oder in Live- Situationen ausdruckstark spielfähige Komplett- Sounds benötigt werden, sind die Hardware- Lösungen aber auch zu empfehlen.

