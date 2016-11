Filmsounds: Alles nur eine Lüge

Was man in Filmen zu sehen bekommt, ist minutiös geplant – auch wenn Armbanduhren in Streifen über die Antike schon einmal vorkommen können. Doch auch den Tönen wird wenig Freiheit gelassen, wie ihr im folgenden TEDTalk sehen könnt!

Der Referent Tasos Frantzolas spricht über unsere (akustische) Wahrnehmung im Film und wie diese von Ressiseur und Post-Production genutzt wird, um uns kleine tonale Geschichten zu erzählen, die es so nie gegeben hat. Der Beruf des Sounddesigners ist debi manchmal ebenso wichtig, wie der des Kameramanns oder Schauspielers. Viel Spaß beim staunen!