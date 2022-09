„In Harmony with Life“

Neues von Casio – Privia PX-S7000

Unter dem Slogan „In Harmony with Life“ stellt CASIO sein neues Digitalpiano-Konzept in Form des Hero Models Privia PX-S7000 im 360° Design vor. Innovativ wie auch pragmatisch präsentiert sich das PX-S7000 als zeitgemäße Alternative zum traditionellen Digitalpiano, welches sich optisch und funktionell perfekt in das moderne Zuhause integriert.

„Style, Reimagined“ – Das PX-S7000 Design überzeugt mit klaren Linien. Insbesondere der Stand wirkt im Vergleich zur klassischen Konsolen-Optik geradezu leicht und filigran. Die hochglänzende, polierte Oberfläche*, die unmittelbar an die Oberfläche aktueller Smart Devices erinnert, der transparente Notenständer aus Acryl und nicht zuletzt der Material-Mix insgesamt, der auch textile Elemente enthält, unterstreichen diese Leichtigkeit und Modernität und spiegeln zeitgemäßes, hochwertiges Interieur wider– in jeder Hinsicht harmonisch und aus jedem Blickwinkel einfach schön. Apropos „harmonisch“: das Flaggschiff PX-S7000 ist neben den Farbvarianten schwarz und weiß außerdem im tiefgelben „Harmonious Mustard“ erhältlich und setzt somit auch farblich einen neuen, raffinierten Akzent.

Peter Bence

Neben dem PX-S7000 wird es zwei weitere neue Modelle mit separat erhältlichen Stand und Pedaleinheit geben – das PX-S6000, in glänzendem Schwarz und Holzmaserung, das über das gleiche innovative Soundsystem und die ausdrucksstarke Tastatur des PX-S7000 verfügt sowie das Modell PX-S5000, mit der neuen Tastatur der Modelle PX-S7000 und PX-S6000 und dem gleichen schlanken Gehäuse des Privia Modells PX-S1100 mit einer kompakten Tiefe von 232mm.