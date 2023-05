Rhodes-Emulation und Kult-Kompressor

Neu von Universal Audio: Electra 88 Vintage Keyboard Studio und Capitol Mastering Compressor

Universal Audio stellt zwei neue Software-Produkte vor: ein virtuelles E-Piano namens Electra 88 und den Capitol Mastering Compressor.

Beide-Plug-ins sind nativ verfügbar, d.h. sie können mit oder ohne Apollo-Audio-Interface verwendet werden. Sie bieten Emulationen eines 1974er Rhodes-E-Pianos und der kultigen Mastering-Hardware der Capitol-Studios.

Das Electra 88 Vintage Keyboard Studio bietet Musikern und Produzenten den authentischen Klang eines 1974 Rhodes Eighty Eight Suitcase Mark 1 E-Pianos, zusammen mit einem voll ausgestatteten Studio mit Vintage-Produktionswerkzeugen. Von fachmännisch platzierten Vintage-Mikrofonen und einem klassischen, leistungsstarken amerikanischen 2×12-Röhren-Combo-Verstärker bis hin zu 1176-Kompression, Reverbs in Studioqualität, Modulation, Equalizer und vielem mehr gibt es hier alles, was das E-Piano-Herz begehrt.

Die Features des Electra 88:

Emulation des 1974 Rhodes 88 Suitcase Mark 1 E-Piano

Studio mit Vintage-Mikrofonen, Röhrenverstärkern und mehr

Klassische Rack-Effekte und Stompbox-Emulationen

über 100 Presets

Verwendung mit jedem Audio-Interface, keine UA-Hardware erforderlich

Der Capitol Mastering Compressor bietet den satten Sound des CM 5511, eines von den Capitol Studios entwickelten und handgefertigten Röhren-Mastering-Kompressors. Dieser unerreichbare Mastering-Kompressor, der bei Aufnahmen von Black Sabbath bis Demi Lovato und Selena Gomez zum Einsatz kam, ist jetzt erstmals als UAD-Plug-in erhältlich.

Die Features des Capitol Mastering Compressors:

Emulation des handgefertigten Mastering-Kompressors der Capitol Studios

Sättigungs-, Mix- und Headroom-Regler verleihen den Aufnahmen Farbe und Textur

Mono-Fold- und Mid/Side-Funktionen zur Straffung der tiefen Frequenzen und Erweiterung der Stereobreite

Verwendung mit jedem Audio-Interface, keine UA-Hardware erforderlich

Electra 88 Vintage Keyboard Studio und Capitol Mastering Compressor sind als Vollversion (E 88: 163,- , regulär 327,- €, Compressor: 191,- , regulär 382,- €) auf der UA-Website oder für $19.99/Monat ($149.99/Jahr) mit einem UAD Spark-Abonnement erhältlich.

