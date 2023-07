Von Axel Hartmann designtes E-Piano

Black Beauty: Rhodes MK8/75AE

Anzeige

Die Firma Rhodes gibt bekannt, dass sie die Herstellung des streng limitierten MK8/75AE E-Pianos abgeschlossen hat.

Anzeige

Das MK8/7AE – das auf dem Design des klassischen Rhodes MK8 basiert – wurde von Grund auf neu entwickelt. Jedes der neuen E-Pianos, die in der Rhodes-Fabrik in Leeds, England, von Hand zusammengebaut wurden, wird nun an Kunden in aller Welt ausgeliefert.

“Jedes dieser Instrumente verkörpert die Essenz von Rhodes – das Erbe unserer 75-jährigen Geschichte als Marke und die inspirierende Handwerkskunst unserer modernen Ingenieure und Produktdesigner”, kommentiert Matt Pelling, CEO von Rhodes Music. “Das MK8/75AE zeichnet sich durch eine hohe Detailgenauigkeit und Komponentenvielfalt, eine hervorragende Mechanik und ein exquisites ästhetisches Design aus. Wir hoffen, dass diese einzigartigen Instrumente unsere Kunden zu vielen Jahren des Musizierens inspirieren werden.”

Das MK8/75AE ist das Ergebnis einer Zu Limited Editionsammenarbeit zwischen Rhodes Chief Product Officer Dan Goldman und dem bekannten Industriedesigner Axel Hartmann, dessen Arbeit einige der größten Instrumente unserer Zeit geprägt hat. Das MK8/75AE basiert auf dem Rhodes MK8, bietet aber diverse analoge Effekte, und eine spezielles dunkles Design mit matter Oberfläche und goldfarbenen Bedienelementen.

Nach seiner Vorstellung auf der Superbooth und der NAMM Show wurde das MK8/75AE von der Musikinstrumenten-Gemeinschaft sofort begeistert aufgenommen, und alle 75 Instrumente waren innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Das Unternehmen hat damit begonnen, diese Instrumente an diejenigen auszuliefern, die sich eines sichern konnten.

Website