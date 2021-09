Version 2.0 bringt Import von User-Samples und mehr

Korg Wavestate Firmware-Update ist da

Korg hat dem Wavestate-Synthesizer eine neues Betriebssystem spendiert.

Neu in der Wavestate Firmware 2.0 ist u.a. der Import von User-Samples. Mithilfe der neuen Sample Builder Software für Mac- und Windows kann man bis zu 4 GB an eigene Multisamples in den Wavestate Importieren. Die Samples lassen sich in den Wavesequenzen oder als einfache Multisamples einsetzen. Es gibt außerdem eine neue Editor / Librarian-Software, die das Editieren von Sounds und Effekten erleichtert.

Weitere Neuerungen:

Die neue Performance-Level Hold Funktion (über die Tastenkombination SHIFT-ARP) hält Noten oder Akkorde von alleine, und ermöglicht es, gleichzeitig mit beiden Händen Regler zu manipulieren oder andere Instrumente zu spielen.

Über die Fit-to-Scale Funktion lässt sich der Ausgang der Pitch Lane auf eine bestimmte Tonleiter oder Tonart beschränken, was besonders bei polyphonem Spiel von Vorteil ist.

Man kann jetzt Performances, Programme, Multisamples, Wavesequenzen und Lanes in Kategorien anwählen, die man, die Sie direkt über die Taster 1-16 erreicht.

Der neue “Curve” Parameter ermöglicht die Regelung der Überblendung der Vektorlautstärke zwischen den einzeln gesetzten Punkten.

Neue Gain-Scaling-Optionen lassen die klanglichen Besonderheiten der MS-20- und Polysix-Filter noch authentischer wirken

Verbesserungen der Benutzerführung ermöglichen einen noch intuitiveren Workflow.

