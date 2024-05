Hommage an den legendären Neve 33609

Behringer 369 – Stereo Kompressor/Limiter

Anzeige

Sobald Behringer ein neues Produkt auf den Markt bringt, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die Marke ist bekannt für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis vor kurzem erregte Behringer vor allem durch Synthesizer-Klone Aufmerksamkeit. Nun jedoch haben sie sich einem bekannten Studio-Kompressor angenommen: dem Neve 33609.

In der Welt der professionellen Audiotechnik spielt die Wahl des richtigen Kompressors und Limiters eine große Rolle, um den finalen Sound eines Tracks zu formen. Der neue Behringer 369 möchte diesen Anforderungen gerecht, indem er die legendären Eigenschaften des klassischen Neve 33609 in einem modernen Gerät vereint. In diesem Artikel werfen wir einen kurzen Blick auf die Spezifikationen und Funktionen des Behringer 369.

Anzeige

Ein Klassiker neu interpretiert – der Behringer 369 Kompressor/Limiter

Der Behringer 369 ist ein 2-Kanal-Stereokompressor und -Limiter, der auf dem klassischen Design des Neve 33609 basiert. Dieses legendäre Gerät hat sich über Jahrzehnte hinweg als Industriestandard etabliert, insbesondere in der Musikproduktion und im Mastering. Behringer hat mit dem 369 die Essenz dieses Klassikers eingefangen und mit modernen Features und Technologie kombiniert, um den Anforderungen heutiger Tonstudios und Zu-Hause-Tontechniker gerecht zu werden.

Detaillierte Kontrolle und Flexibilität

Der Behringer 369 bietet gerasterte Potis, die eine präzise und wiederholbare Einstellung ermöglichen. Dies ist besonders nützlich, wenn es darum geht, spezifische Einstellungen für verschiedene Projekte zu speichern und später wieder abzurufen. Die separaten Limiter- und Kompressor-Sektionen ermöglichen eine unabhängige Kontrolle, was die Flexibilität bei der Bearbeitung des Audiosignals erhöht.

True-Relay-Bypass und Fernsteuerung

Eine weitere nützliche Funktion ist der True-Relay-Bypass, der sowohl für einzelne Sektionen als auch für die komplette Einheit genutzt werden kann. Dies bewirkt, dass das Audiosignal im Bypass-Modus unverändert bleibt. Die Fernsteuerung über eine D-Sub Buchse, wie beispielsweise in Verbindung mit dem Behringer Wing, bietet zusätzlich die Möglichkeit der Integration in moderne Studioumgebungen.

Hochwertige Komponenten für besten Klang

Behringer hat den 369 mit Midas Transformatoren an Ein- und Ausgängen (XLR) ausgestattet, um einen warmen und natürlichen Klang zu gewährleisten. Der vollständig diskrete Signalweg in Class-A-Bauweise sorgt für eine hohe Klangtreue und minimale Verzerrung. Die umschaltbare Attack-Zeit von langsam bis schnell für jeden Kompressor und Limiter ermöglicht eine genaue Anpassung an das jeweilige Audiomaterial.

Vielseitigkeit und Bedienfreundlichkeit

Der dedizierte Threshold-Wahlschalter an Kompressor und Limiter sowie die Möglichkeit, zwischen einem gekoppelten Stereomodus oder einem Dual-Mono-Kompressor zu wählen, bieten zusätzliche Flexibilität. Die zwei Gain-Reduction-Meter im Vintage-Stil verleihen dem Gerät nicht nur ein ansprechendes Äußeres, sondern bieten auch eine visuelle Rückmeldung über die Signalverarbeitung.

Universelle Stromversorgung und kompaktes Design

Mit einem automatisch regelnden Universal-Schaltnetzteil ist der Behringer 369 weltweit einsetzbar, unabhängig von den örtlichen Netzspannungen. Das 19″-Gerät mit 2HE Einbauhöhe passt problemlos in jedes Rack und ist damit ideal für den Einsatz in professionellen und Heimstudios.

Fazit

Der Behringer 369 möchte die legendären Klangeigenschaften des Neve 33609 mit modernen Features und Flexibilität kombinieren. Durch seine hochwertigen Komponenten, die präzise Steuerung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist er ein mögliches Werkzeug für jeden Audioingenieur, der nach einem Kompressor und Limiter sucht. Egal ob im Studio oder im Live-Betrieb – der Behringer 369 setzt in diesem Preisbereich neue Maßstäbe in der Audiokompression.

Hier könnt ihr den Behringer 369 bei MUSIC STORE vorbestellen