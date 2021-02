Corporate Streaming Days

You’re on Mute: der Kampf mit Laptop, Headset und Mikrofon

Welches Audio-Equipment brauche ich für meinen Stream, um einen guten Ton zu treffen? Und wie lassen sich mit kleinen Hausmitteln Hall, Echos oder Störgeräusche reduzieren oder sogar ganz vermeiden?

Im Rahmen der Corporate Streaming Days stellt Sound&Recording-Chefredakteur Marc Bohn, Audio-Engineer und S&R-Podcaster verschiedene Audio-Setups in unterschiedlichen Streaming-Anwendungen vor. Er erklärt, worauf man bei der Auswahl von Mikrofonen, Kopfhörern oder Headsets achten muss, und gibt Tipps zur Optimierung der Akustik im Raum.

Dozent: Marc Bohn

23. Februar 2021

10:00 Uhr – 11:00 Uhr

Über den Dozenten:

Marc Bohn ist Chefredakteur des Recording-Fachmagazins Sound & Recording und Veranstalter der Studioszene. Marc ist studierter Toningenieur und ein ambitionierter Podcaster, dessen professionelle Erfahrungswerte auch in der DIY-Mikrofonierung und Tonmischung hilfreich sind.